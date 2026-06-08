Il director di Final Fantasy VII Revelation non conferma i legami del gioco con Advent Children

Naoki Hamaguchi, director e producer della trilogia Final Fantasy VII Remake , ha risposto con una certa prudenza alla domanda se l'appena annunciato Final Fantasy VII Revelation , il capitolo conclusivo, atteso nella primavera del 2027 su tutte le piattaforme, si collegherà narrativamente ad Advent Children , il film in computer grafica del 2005.

Sì, ma anche no

Interrogato sul tema dalla testata RPGSite, Hamaguchi ha dichiarato: "Non credo che abbiamo mai dichiarato pubblicamente che sarà esattamente così", invitando i giocatori ad attendere il gioco e scoprire da soli quale conclusione li aspetta.

La risposta suona come un passo indietro rispetto a quanto affermato in precedenza da altri esponenti del team. Nel 2023, il co-director Tetsuya Nomura aveva detto al Guardian che, arrivando in fondo, la storia "si ricongiungerà" ad Advent Children, mentre Yoshinori Kitase aveva confermato a GamesRadar+ che il collegamento col film sarebbe diventato "parte del canone". Hamaguchi, invece, preferisce non sbilanciarsi, lasciando la questione aperta fino all'uscita del gioco.

La mossa ha una logica promozionale abbastanza trasparente: tenere viva la curiosità su uno degli interrogativi più sentiti dalla fanbase è un modo efficace per alimentare l'attesa. Tanto più che, al di là della questione Advent Children, Revelation si annuncia come un capitolo che attingerà ampiamente agli spin-off della Compilation of Final Fantasy VII, con ruoli più importanti per i Turks e nuove rivelazioni legate a Rufus e alla sua connessione a personaggi come Glenn.