Cosa giocherete questo weekend? The Adventures of Elliot, EA Sports UFC 6 o ancora Gothic 1 Remake?

Le possibilità continuano ad essere molteplici, soprattutto perché abbiamo appena passato un periodo particolarmente ricco di uscite che ha coperto praticamente tutto maggio, ma anche giugno è in grado di proporre cose molto interessanti.

Il caldo torrido sta arrivando e comincia a farsi sentire sempre più, pertanto sarà meglio rinchiudersi in casa con aria condizionata o ventilatore anni 80 e dedicarsi a quello che conta veramente: dunque cosa giocherete questo weekend?

Alcuni possibili candidati

Partendo da questa settimana, il gioco più significativo è sicuramente The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, il nuovo gioco di ruolo classico in stile nipponico da parte di Square Enix, che porta avanti la nuova tradizione dei titoli in HD-2D con una storia completamente nuova.

Come abbiamo spiegato nella nostra recensione di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, il JRPG del Team Asano avrebbe potuto essere qualcosa di più sostanzioso e memorabile perché parte da un'ottima base ma sembra non riuscire a raggiungere il suo pieno potenziale.

Detto questo, si presenta come un pregevole Alundra moderno, e non è veramente poco per chi è appassionato del genere, dunque è un ottimo candidato.

Restando a questi giorni, un altro gioco interessante è EA Sports UFC 6, nuovo capitolo nella serie di simulazioni di lotta attraverso arti marziali miste che sfrutta la licenza ufficiale dell'Ultimate Fighting Championship.

È un gioco che parte già con la sua base di appassionati, dunque il suo andamento è piuttosto costante: se siete interessati all'ambito, sapete dunque dove rivolgere l'attenzione in questi giorni, altrimenti potete leggere la nostra recensione di EA Sports UFC 6 per conoscerlo meglio.

Hell Let Loose: Vietnam è un'altra scelta notevole, riportando lo sparatutto in prima persona all'interno di uno scenario storicamente celebre ma forse non troppo sfruttato dai videogiochi, stranamente almeno per quanto riguarda questo genere.

Infine, terminiamo la panoramica di questa settimana con un gioco per veri intenditori e nostalgici: R-Type Tactics I - II Cosmos ci riporta ai tempi degli sparatutto a scorrimento e al periodo d'oro degli arcade, e dunque è da tenere in una certa considerazione.

Tuttavia, è probabile che molti siano ancora impelagati nel backlog, a partire dagli ultimi giochi usciti nei giorni scorsi come il recentissimo Gothic 1 Remake ma anche guardando a tutti quelli arrivati nel mese di maggio, tra i quali ci limitiamo a menzionare Forza Horizon 6, Subnautica 2, Yoshi and the Mysterious Book, Paralives, 007 First Light e Mina the Hollower, tanto per dirne alcuni.

Insomma, la scelta è come sempre soverchiante rispetto al tempo libero a disposizione, dunque cosa giocherete questo fine settimana?