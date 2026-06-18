The Adventures of Elliot è disponibile da oggi, ecco trailer e voti

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales è disponibile da oggi, come conferma il coinvolgente trailer di lancio live action pubblicato per l'occasione da Square Enix, che punta senz'altro a solleticare i ricordi degli appassionati di jRPG.
Nel gioco seguiremo le vicende di Elliot e Faie, impegnati ad attraversare un ampio mondo nel corso di quattro differenti epoche al fine di portare a termine un'importante missione che li vedrà anche combattere contro orde di nemici sempre più forti.
Per avere ragione di questi avversari, i protagonisti di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales potranno utilizzare sette tipologie di armi diverse, che vanno dalle spade corte alle falci a catena, oltre ai potenti incantesimi di Faie.
Chi desidera provare il gioco prima dell'acquisto può farlo scaricando una demo gratuita che è disponibile su tutte le piattaforme e consente, una volta terminata, di trasferire i dati di salvataggio sulla versione completa dell'esperienza.
Com'è stato valutato?
Nella nostra recensione di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales abbiamo parlato di un progetto forse troppo ambizioso, dotato di alcuni indubbi punti di forza ma anche di una campagna più breve del previsto e di una struttura non sempre coesa.
I voti della stampa internazionale sono stati invece più generosi nei confronti del gioco: ecco le valutazioni espresse dalle diverse testate finora.
- Noisy Pixel - 10
- TheSixthAxis - 9
- Vice - 9
- Voxel - 9
- GameSpew - 9
- ComicBook - 9
- Final Weapon - 9
- GamesRadar+ - 9
- Vooks - 9
- Loot Level Chill - 9
- Cubed3 - 9
- RPG Fan - 8,8
- Critical Hits - 8,5
- GamersRD - 8,5
- Gaming Boulevard - 8,5
- Atomix - 8,5
- But Why Tho? - 8,5
- Wccftech - 8,5
- This Is Game - 8,4
- Player 2 - 8,3
- Digital Chumps - 8,3
- Video Chums - 8,1
- IGN - 8
- Digitally Downloaded - 8
- NintendoWorldReport - 8
- Pocket Tactics - 8
- Daily Star - 8
- GameBlast - 8
- Gameliner - 8
- Indigo GEEK - 8
- The Outerhaven - 8
- Gamersky - 8
- RPGamer - 8
- Adrenaline - 8
- Guardian - 8
- Checkpoint Gaming - 8
- Nintendo Life - 8
- Retcon - 8
- DayOne - 8
- Radio Times - 8
- Region Free - 8
- Shacknews - 8
- TheGamer - 8
- Meristation - 7,8
- PC Gamer - 7,8
- Game Informer - 7,3
- Multiplayer.it - 7
- GameSpot - 7
- MGG - 7
- Console Creatures - 7
- Creative Bloq - 7
- Gamereactor - 7
- RPG Site - 7
- Nintendo Insider - 7
- SteamDeckHQ
- Slant Magazine - 6
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