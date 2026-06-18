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The Adventures of Elliot è disponibile da oggi, ecco trailer e voti

Square Enix ha annunciato che The Adventures of Elliot: The Millennium Tales è disponibile a partire da oggi: vediamo il trailer di lancio e i voti della stampa internazionale.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   18/06/2026
Un artwork di The Adventures of Elliot con uno sfondo generato dall'IA
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
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The Adventures of Elliot: The Millennium Tales è disponibile da oggi, come conferma il coinvolgente trailer di lancio live action pubblicato per l'occasione da Square Enix, che punta senz'altro a solleticare i ricordi degli appassionati di jRPG.

Nel gioco seguiremo le vicende di Elliot e Faie, impegnati ad attraversare un ampio mondo nel corso di quattro differenti epoche al fine di portare a termine un'importante missione che li vedrà anche combattere contro orde di nemici sempre più forti.

Per avere ragione di questi avversari, i protagonisti di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales potranno utilizzare sette tipologie di armi diverse, che vanno dalle spade corte alle falci a catena, oltre ai potenti incantesimi di Faie.

Scopriamo la creazione di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales nel video "making of" Scopriamo la creazione di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales nel video making of

Chi desidera provare il gioco prima dell'acquisto può farlo scaricando una demo gratuita che è disponibile su tutte le piattaforme e consente, una volta terminata, di trasferire i dati di salvataggio sulla versione completa dell'esperienza.

Com'è stato valutato?

Nella nostra recensione di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales abbiamo parlato di un progetto forse troppo ambizioso, dotato di alcuni indubbi punti di forza ma anche di una campagna più breve del previsto e di una struttura non sempre coesa.

I voti della stampa internazionale sono stati invece più generosi nei confronti del gioco: ecco le valutazioni espresse dalle diverse testate finora.

  • Noisy Pixel - 10
  • TheSixthAxis - 9
  • Vice - 9
  • Voxel - 9
  • GameSpew - 9
  • ComicBook - 9
  • Final Weapon - 9
  • GamesRadar+ - 9
  • Vooks - 9
  • Loot Level Chill - 9
  • Cubed3 - 9
  • RPG Fan - 8,8
  • Critical Hits - 8,5
  • GamersRD - 8,5
  • Gaming Boulevard - 8,5
  • Atomix - 8,5
  • But Why Tho? - 8,5
  • Wccftech - 8,5
  • This Is Game - 8,4
  • Player 2 - 8,3
  • Digital Chumps - 8,3
  • Video Chums - 8,1
  • IGN - 8
  • Digitally Downloaded - 8
  • NintendoWorldReport - 8
  • Pocket Tactics - 8
  • Daily Star - 8
  • GameBlast - 8
  • Gameliner - 8
  • Indigo GEEK - 8
  • The Outerhaven - 8
  • Gamersky - 8
  • RPGamer - 8
  • Adrenaline - 8
  • Guardian - 8
  • Checkpoint Gaming - 8
  • Nintendo Life - 8
  • Retcon - 8
  • DayOne - 8
  • Radio Times - 8
  • Region Free - 8
  • Shacknews - 8
  • TheGamer - 8
  • Meristation - 7,8
  • PC Gamer - 7,8
  • Game Informer - 7,3
  • Multiplayer.it - 7
  • GameSpot - 7
  • MGG - 7
  • Console Creatures - 7
  • Creative Bloq - 7
  • Gamereactor - 7
  • RPG Site - 7
  • Nintendo Insider - 7
  • SteamDeckHQ
  • Slant Magazine - 6
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