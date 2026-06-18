Le location di Odissea sono state presentate da Christopher Nolan

Christopher Nolan ha presentato le location di Odissea nell'ambito di un nuovo video diario dedicato al film, che come sappiamo farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 16 luglio.
Il regista ha parlato di come questa pellicola abbia rappresentato una grande sfida anche e soprattutto sul piano produttivo, viste le caratteristiche della storia che viene raccontata e l'esigenza di ambientarla all'interno di scenari differenti.
Matt Damon, che in Odissea interpreta il ruolo di Ulisse, ha spiegato che questo è il più grande progetto a cui lui abbia mai preso parte, e che girarlo "è stato come realizzare sei o sette film" uno di seguito all'altro, a conferma del grande impegno profuso dal cast e dalla troupe.
"Quando racconti una storia come questa, le location diventano personaggi a tutti gli effetti", ha detto invece Himesh Patel. "Ecco perché dovevano essere davvero speciali".
C'è anche l'Italia
Uno dei film più lunghi di Nolan, Odissea sarà ambientato in paesi come Marocco, Grecia, Islanda, Scozia e Italia, in quest'ultimo caso con riprese effettuate anche presso il Castello di Santa Caterina sull'isola di Favignana, come si vede nel video.
"Non devo fingere di essere su una barca: sono davvero sulla barca, siamo davvero in mare", ha raccontato Zendaya, mentre Anne Hathaway ha detto che "quando qualcosa è reale, impari e percepisci informazioni che non potresti ottenere in nessun altro modo. Tutto questo aggiunge profondità a ciò che stai cercando di esprimere."
"Nei normali blockbuster hollywoodiani il campo base si trova a pochi secondi dal set", ha scherzato Robert Pattinson. "Con un film di Nolan può volerci una camminata di quarantacinque minuti in sandali e costume prima ancora di arrivare sul posto."
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