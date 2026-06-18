Le esclusive PS5 arriveranno su PC? Di norma solo i live service, ma PlayStation valuterà caso per caso

Hideaki Nishino, CEO di PlayStation, ha commentato le indiscrezioni su un possibile cambio di strategia riguardo alla pubblicazione dei giochi dei PlayStation Studios su PC. Le sue parole confermano in parte le voci circolate nelle scorse settimane: i titoli single‑player sviluppati internamente resteranno tendenzialmente esclusivi PS5, mentre i giochi live service continueranno a uscire anche su PC per raggiungere un pubblico più ampio.

Intervistato da Famitsu, Nishino ha sostanzialmente corroborato quanto trapelato a maggio da un presunto meeting interno guidato da Hermen Hulst. La nuova linea guida prevede che i giochi narrativi e single‑player vengano pensati per valorizzare al massimo l'esperienza su PlayStation, mentre i live service beneficiano di una diffusione multipiattaforma. Tuttavia, il dirigente ha chiarito che non si tratta di una regola rigida: ogni progetto verrà valutato individualmente, scegliendo caso per caso la soluzione più adatta.