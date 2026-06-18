Genshin Impact svela la versione Luna VIII: data di uscita, le novità e 300 Primogemme gratis con dei codici

La versione Luna VIII è intitolata "Estate? Sole e Fontinalia!" e sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dall'1 luglio . Tra una novità e l'altra sono stati annunciati anche tre codici promozionali che elargiscono per tutti i giocatori 300 Primogemme e altre risorse utili. Potrete riscattarli dal sito ufficiale o dalla sezione Account > Riscatta un codice nel gioco.

Il team di Hoyoverse ha presentato oggi la versione Luna VIII di Genshin Impact . Come al solito è lecito aspettarsi un aggiornamento ricco di novità, con un nuovo personaggio giocabile, missioni della storia ed eventi a tempo limitato.

Le novità dell'aggiornamento

L'update segna il ritorno di Sandrone, la settima dei Messaggeri dei Fatui, dopo gli eventi della battaglia di Nod‑Krai. La nuova versione introdurrà inoltre la Luna gelata, una regione permanente completamente esplorabile che si estende oltre i cieli di Teyvat, caratterizzata da paesaggi spettacolari, rovine antiche e una misteriosa forza ancestrale capace di alterare la gravità e facilitare gli spostamenti.

Sandrone debutterà come personaggio 5 stelle Cryo con Claymore, accompagnata da una nuova reazione elementale, l'Astroconduzione, attivabile tramite combinazioni di Cryo ed Electro. Questa reazione genera un Campo astropolare che immagazzina energia elementale e la converte in bonus ai danni Cryo, Electro e da Astroconduzione, riducendo al contempo la resistenza fisica dei nemici. Alcuni personaggi Cryo ed Electro già esistenti riceveranno potenziamenti specifici all'interno di quest'area. In combattimento, Sandrone può aumentare i danni da Astroconduzione della squadra e comandare Fagio, un costrutto autonomo che attacca accumulando Potenza di decodifica. La sua abilità elementale le permette di muoversi rapidamente nel Campo astropolare, mentre il Tripudio scatena un bombardamento che infligge danni da Astroconduzione.

Sandrone sarà disponibile nella prima fase dei banner evento insieme al ritorno di Citlali, mentre la seconda fase vedrà protagoniste Colombina e Raiden Shogun.

L'aggiornamento introduce anche un'importante espansione narrativa con il Cinefestival di Fontinalia, un evento estivo ambientato sulla nave Wingalet a Fontaine. Charlotte, Citlali e altri personaggi si uniranno alla festa, mentre Sandrone e Colombina seguiranno la troupe cinematografica. L'evento sarà disponibile senza limiti di tempo e includerà attività come la gestione dell'acquario di bordo. Completandolo, i giocatori potranno ottenere gratuitamente Charlotte e il suo nuovo completo, mentre quello di Citlali sarà acquistabile a prezzo scontato per un periodo limitato. Tra le altre novità figurano nuove sfide a Natlan, aggiornamenti per Invokazione del genio, una nuova lobby estiva per Miliastra Mirabilia e ulteriori risorse per l'editor degli scenari.