Quali sono i giochi PS5 first party più venduti nel corso del 2026? Secondo le stime effettuate da Alinea Analytics, la classifica vede in prima posizione Ghost of Yotei, che avrebbe totalizzato quest'anno circa 1,1 milioni di copie vendute.
L'action adventure sviluppato da Sucker Punch si sarebbe imposto anche sul fronte degli incassi, con qualcosa come 77,6 milioni di dollari, e sarebbe sulla strada giusta per raggiungere i cinque milioni di copie vendute dal lancio, avvenuto lo scorso ottobre.
In seconda posizione troviamo Gran Turismo 7, che dal debutto a oggi ha totalizzato quasi 12 milioni di copie vendute e nel corso del 2026 ne ha piazzate altre 835.000, certamente grazie alle offerte ma anche e soprattutto a un nome storico per l'utenza PlayStation.
Marvel's Spider-Man 2 è quarto nella classifica di Alinea Analytics con 699.000 copie e incassi pari a 41 milioni di dollari, la maggior parte dei quali realizzati prima dell'introduzione del gioco nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, avvenuta lo scorso febbraio.
Il tie-in di Insomniac Games ha generato complesssivamente 1,2 miliardi di dollari su PS5 e registra picchi di vendite soprattutto durante il periodo natalizio: proprio per questo motivo, secondo l'analista Rhys Elliott, verrà rimosso da PS Plus entro dicembre.
Astro Bot e Saros
Il team di Astro Bot potrebbe aver dato il via a un nuovo progetto alcuni mesi fa, e il loro gioco continua a vendere bene su PS5: stando alle stime di Alinea Analytics, nel 2026 ha superato le 600.000 copie per quasi 33 milioni di dollari di incassi, mentre in totale ha venduto finora 4,3 milioni di copie per 250 milioni di dollari di entrate.
I dati rivelano che ogni singolo mese di quest'anno, il principale gioco condiviso dagli utenti di Astro Bot è stato Astro's Playroom, il titolo preinstallato su ogni PS5. Ciò suggerisce che i nuovi possessori della console Sony acquistano in massa Astro Bot dopo aver provato Astro's Playroom.
Secondo Elliott, "un titolo straordinario pubblicato cinque anni fa appare e si gioca in modo abbastanza simile a uno recente, al punto che una nuova uscita non compete soltanto con i titoli contemporanei, ma con l'intera storia del medium, che nella maggior parte dei casi costa anche meno."
"Ogni nuovo gioco viene lanciato in un mercato in cui il suo rivale più pericoloso potrebbe essere un capolavoro del 2021 che però viene venduto a un terzo del prezzo", ha continuato l'analista, dicendo che l'eventuale arrivo di una PlayStation portatile non farà che accentuare ulteriormente questa dinamica.
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