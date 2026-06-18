Quali sono i giochi PS5 first party più venduti nel corso del 2026? Secondo le stime effettuate da Alinea Analytics, la classifica vede in prima posizione Ghost of Yotei, che avrebbe totalizzato quest'anno circa 1,1 milioni di copie vendute.

L'action adventure sviluppato da Sucker Punch si sarebbe imposto anche sul fronte degli incassi, con qualcosa come 77,6 milioni di dollari, e sarebbe sulla strada giusta per raggiungere i cinque milioni di copie vendute dal lancio, avvenuto lo scorso ottobre.

In seconda posizione troviamo Gran Turismo 7, che dal debutto a oggi ha totalizzato quasi 12 milioni di copie vendute e nel corso del 2026 ne ha piazzate altre 835.000, certamente grazie alle offerte ma anche e soprattutto a un nome storico per l'utenza PlayStation.

Marvel's Spider-Man 2 è quarto nella classifica di Alinea Analytics con 699.000 copie e incassi pari a 41 milioni di dollari, la maggior parte dei quali realizzati prima dell'introduzione del gioco nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, avvenuta lo scorso febbraio.

Il tie-in di Insomniac Games ha generato complesssivamente 1,2 miliardi di dollari su PS5 e registra picchi di vendite soprattutto durante il periodo natalizio: proprio per questo motivo, secondo l'analista Rhys Elliott, verrà rimosso da PS Plus entro dicembre.