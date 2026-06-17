I nuovi SSD ufficiali di Sandisk per PlayStation 5 costano fino a 3.000 dollari, grazie all'IA

SanDisk ha svelato i dettagli e i prezzi della sua nuova linea di SSD con licenza ufficiale per PlayStation 5. L'azienda ha annunciato la gamma Optimus GX PRO, che abbandona il marchio WD_Black per offrire unità fino a 8TB ottimizzate per le console PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro. Peccato che i prezzi non siano propriamente accessibili.
Prezzi alle stelle
Il modello di punta da 8TB viene proposto a 2.960 dollari, un costo che, secondo SanDisk, rappresenta già una riduzione rispetto al prezzo di partenza di 3.700 dollari. Il listino prosegue con il modello da 4TB a 1.500 dollari, quello da 2TB a 760 dollari (superiore al costo di una console PS5 base) e il taglio da 1TB a 380 dollari.
Sui social media, la community ha rapidamente fatto notare come l'acquisto del modello di punta risulti economicamente meno conveniente rispetto all'acquisto di tre console PS5 Pro.
Nemmeno a dirlo, questi prezzi, decisamente poco accessibili, sono dovuti all'IA e alla massiccia domanda di hardware per i data center dedicati, una dinamica che sta costringendo la maggior parte delle aziende di elettronica di consumo ad alzare drasticamente i prezzi al pubblico, per lo scorno dei potenziali acquirenti, che ormai sempre più spesso sono tagliati fuori dal mercato.
Secondo i dati riportati da PC Part Picker, meno di un anno fa un'unità SSD da 8TB quasi identica a marchio SanDisk avrebbe avuto un costo inferiore a circa 640 dollari, segnando di fatto un aumento di prezzo del 370% nell'arco di pochi mesi.
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