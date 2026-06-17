I nuovi SSD ufficiali di Sandisk per PlayStation 5 costano fino a 3.000 dollari, grazie all'IA

SanDisk ha svelato i dettagli e i prezzi della sua nuova linea di SSD con licenza ufficiale per PlayStation 5. L'azienda ha annunciato la gamma Optimus GX PRO, che abbandona il marchio WD_Black per offrire unità fino a 8TB ottimizzate per le console PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro. Peccato che i prezzi non siano propriamente accessibili.