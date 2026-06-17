Tekken 8 è in offerta su Amazon: acquista l'ottavo capitolo della serie picchiaduro al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta che fa calare drasticamente il prezzo di Tekken 8: la promo prevede uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale d'acquisto di 23,99€ (minimo storico). Puoi acquistare il gioco sfruttando questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto direttamente dal banner dedicato qui in basso: Il gioco rappresenta l'ottavo episodio principale della saga. La storia si svolge 6 mesi dopo la sconfitta di Heihachi Mishima. Jin Kazama, insieme a Lars Alexandersson, Lee Chaolan e all'esercito ribelle Yggdrasil, tenta di fermare suo padre Kazuya Mishima con un attacco a Manhattan.
Durante lo scontro, però, Jin perde il controllo dei suoi poteri demoniaci dopo aver rivissuto il trauma legato alla morte di sua madre Jun Kazama, permettendo a Kazuya di prevalere.
Ulteriori dettagli sul gioco
Dopo aver mostrato pubblicamente la sua forma demoniaca, Kazuya annuncia un nuovo torneo King of Iron Fist, trasformandolo in una sfida globale dove le nazioni combattono attraverso i propri rappresentanti. Il vincitore riceverà una ricompensa, mentre i paesi sconfitti saranno destinati alla distruzione.
Il roster di Tekken 8 include numerosi combattenti storici come Jin Kazama, Kazuya Mishima, Paul Phoenix, King, Nina Williams, Yoshimitsu, Hwoarang, Jun Kazama, Devil Jin e molti altri. A questi si aggiungono nuovi personaggi come Reina, Azucena Milagros Ortiz Castillo, Jack-8 e Victor Chevalier, oltre a diversi combattenti disponibili come contenuti aggiuntivi.
Tra gli ospiti speciali figurano inoltre Clive Rosfield e Yujiro Hanma, ampliando ulteriormente l'universo del gioco.
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