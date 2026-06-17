Tekken 8 è in offerta su Amazon: acquista l'ottavo capitolo della serie picchiaduro al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta che fa calare drasticamente il prezzo di Tekken 8: la promo prevede uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale d'acquisto di 23,99€ (minimo storico). Puoi acquistare il gioco sfruttando questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto direttamente dal banner dedicato qui in basso: Il gioco rappresenta l'ottavo episodio principale della saga. La storia si svolge 6 mesi dopo la sconfitta di Heihachi Mishima. Jin Kazama, insieme a Lars Alexandersson, Lee Chaolan e all'esercito ribelle Yggdrasil, tenta di fermare suo padre Kazuya Mishima con un attacco a Manhattan.

Durante lo scontro, però, Jin perde il controllo dei suoi poteri demoniaci dopo aver rivissuto il trauma legato alla morte di sua madre Jun Kazama, permettendo a Kazuya di prevalere.