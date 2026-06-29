Bob torna come DLC della Stagione 3 di Tekken 8, ecco la data di uscita

Bandai Namco ha confermato che Bob sarà il prossimo personaggio saricabile di Tekken 8 , picchiaduro a incontri figlio di una delle più celebri serie del genere. Il lottatore entrerà a far parte del roster il 19 agosto 2026 per i possessori del Season 3 Character Pass , mentre sarà acquistabile separatamente dal 24 agosto per tutti gli altri giocatori.

Il trailer

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer dedicato al personaggio, che mostra il ritorno di Bob con il suo caratteristico stile di combattimento, basato su una combinazione di agilità e potenza nonostante la corporatura imponente.

Tekken 8 è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC tramite Steam. L'arrivo di Bob rappresenta uno dei contenuti previsti per la terza stagione di aggiornamenti del picchiaduro di Bandai Namco, che continuerà ad ampliare il roster con nuovi combattenti e contenuti post-lancio.

Bob, vero nome Robert Richards, è stato introdotto nella serie in Tekken 6, apparendo poi in Tekken 6: Bloodline Rebellion e Tekken 7: Fated Retribution. In Tekken Tag Tournament 2 è giocabile nella variante Slim Bob.

Robert "Bob" Richards fu acclamato fin da giovane come un grande maestro di arti marziali. Conquistò molti fan grazie al suo fisico scolpito e al suo bell'aspetto. Tuttavia, non riusciva a sconfiggere gli avversari di corporatura superiore alla sua. Scomparve dalla scena per dedicarsi a un programma di allenamento speciale, concepito per aumentare la sua potenza e il suo peso senza comprometterne l'agilità.

Dopo alcuni anni di ritiro, Bob fece ritorno sulla scena con molto più peso. Non prestò alcuna attenzione alle critiche sul suo corpo, fiducioso nella combinazione di velocità, potenza e massa che il suo regime di allenamento gli aveva conferito.