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Annunciato The Path Of The Warrior: Art Of Fighting 3 R, riedizione del celebre picchiaduro di SNK

SNK ha annunciato The Path of the Warrior: Art of Fighting 3 R, una versione aggiornata di Art of Fighting 3 destinata ai giocatori PC.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   29/06/2026
I personaggi di The Path Of The Warrior: Art Of Fighting 3 R

SNK ha svelato The Path of the Warrior: Art of Fighting 3 R, una nuova edizione di Art of Fighting 3, il picchiaduro originariamente pubblicato su NEO GEO nel 1996. Il gioco arriverà su PC tramite Steam come parte della collana NEO GEO Premium Selection, che punta a riportare i classici della storica piattaforma con aggiornamenti pensati per il pubblico moderno.

Nuove funzioni

Art of Fighting è una delle serie storiche di SNK e ha contribuito a definire i primi anni dei giochi di combattimento competitivi. Art of Fighting 3 è ambientato nella Glasshill Valley e racconta le vicende di un gruppo di artisti marziali, intrecciandone le storie personali e gli scontri.

Considerato da molti l'episodio più particolare della serie, Art of Fighting 3 R manterrà le caratteristiche distintive dell'originale, introducendo però una serie di funzionalità moderne. Tra queste figurano il multiplayer online, il rollback netcode per migliorare la qualità delle partite in rete, una modalità Allenamento più completa e una modalità VS dedicata agli scontri diretti.

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La remaster introdurrà inoltre due nuovi personaggi giocabili rispetto alla versione originale: King e Yuri Sakazaki, tra i volti più apprezzati dell'universo di Art of Fighting, che faranno il loro debutto nel roster di questo capitolo.

SNK non ha ancora annunciato una data di uscita per The Path of the Warrior: Art of Fighting 3 R, limitandosi a confermare l'arrivo del titolo su Steam. Al momento di scrivere questa notizia, la pagina ufficiale del gioco sulla piattaforma di Valve non è stata ancora attivata.

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