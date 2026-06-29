Annunciato The Path Of The Warrior: Art Of Fighting 3 R, riedizione del celebre picchiaduro di SNK

Nuove funzioni

Art of Fighting è una delle serie storiche di SNK e ha contribuito a definire i primi anni dei giochi di combattimento competitivi. Art of Fighting 3 è ambientato nella Glasshill Valley e racconta le vicende di un gruppo di artisti marziali, intrecciandone le storie personali e gli scontri.

Considerato da molti l'episodio più particolare della serie, Art of Fighting 3 R manterrà le caratteristiche distintive dell'originale, introducendo però una serie di funzionalità moderne. Tra queste figurano il multiplayer online, il rollback netcode per migliorare la qualità delle partite in rete, una modalità Allenamento più completa e una modalità VS dedicata agli scontri diretti.

La remaster introdurrà inoltre due nuovi personaggi giocabili rispetto alla versione originale: King e Yuri Sakazaki, tra i volti più apprezzati dell'universo di Art of Fighting, che faranno il loro debutto nel roster di questo capitolo.

SNK non ha ancora annunciato una data di uscita per The Path of the Warrior: Art of Fighting 3 R, limitandosi a confermare l'arrivo del titolo su Steam. Al momento di scrivere questa notizia, la pagina ufficiale del gioco sulla piattaforma di Valve non è stata ancora attivata.