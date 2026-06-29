Ninja Master's: The Scroll of the Ninja Emperor arriva su Steam con rollback netcode e nuove funzionalità

SNK ha lanciato su Steam la versione NEO GEO Premium Selection di Ninja Master's: The Scroll of the Ninja Emperor , riproponendo il picchiaduro pubblicato originariamente nel 1996 con una serie di miglioramenti pensati per il pubblico moderno. Il gioco è disponibile con uno sconto di lancio del 25%, al prezzo di 14,99 euro invece di 19,99 euro, promozione valida fino al 12 luglio.

Novità

Questa nuova edizione conserva grafica, sistema di controllo e atmosfera arcade dell'originale, ma introduce diverse novità. Tra le principali figurano il rollback netcode per garantire incontri online più fluidi, lobby fino a nove giocatori, una modalità Allenamento completa e altre funzionalità dedicate all'esperienza utente.

Ninja Master's si distingue inoltre per il suo particolare sistema di combattimento, che permette di passare in qualsiasi momento dall'utilizzo delle armi al combattimento a mani nude, offrendo un approccio tattico che lo ha reso uno dei titoli più particolari del catalogo NEO GEO.

Il roster comprende 12 personaggi giocabili, inclusi i boss, ambientati nella terra di Zipangu, devastata da tre secoli di guerra. Tra i protagonisti figurano Sasuke, il rivale Kamui, la kunoichi Kasumi e l'artista marziale Natsume, impegnati ad affrontare il tiranno Nobunaga.

Sul fronte multiplayer, oltre al rollback netcode, sono presenti lobby da nove giocatori, la possibilità di allenarsi mentre si attende un avversario, l'accesso facilitato ai personaggi nascosti e una modalità Torneo che supporta formule a eliminazione diretta, doppia eliminazione e girone all'italiana.

La versione Steam aggiunge inoltre una modalità Galleria con illustrazioni e materiali di sviluppo, obiettivi dedicati e una modalità Allenamento arricchita da strumenti come la regolazione della velocità, utile per esercitarsi con combo e tecniche avanzate prima di affrontare le altre modalità di gioco.

Sempre SNK, ha annunciato l'arrivo di una riedizione per PC di The Path Of The Warrior: Art Of Fighting 3 R.