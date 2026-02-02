Tekken 8 svela i personaggi aggiuntivi in arrivo come DLC nella Stagione 3

Bandai Namco ha annunciato i nuovi personaggi aggiuntivi in arrivo in Tekken 8 come DLC all'interno della Stagione 3 del gioco, ovvero quattro pacchetti e altrettanti combattenti che andranno ad aggiungersi al roster del picchiaduro durante il suo terzo anno di contenuti.

Un video di presentazione

Il 9 e 10 febbraio verrà messo a disposizione il Season 3 Pass e la Campagna per il secondo anniversario di Tekken 8, che aprirà la strada ai nuovi contenuti suddetti con i quattro personaggi in arrivo ad arricchire sostanzialmente l'offerta del gioco.

Il 16 e 17 marzo sono inoltre previsti altri aggiornamenti per Tekken 8, incentrati su un aggiustamento al bilanciamento, il reset del ranking e altre iniziative di cui verranno annunciati maggiori dettagli nei prossimi giorni.

Siamo anche in attesa di conoscere le date precise per quanto riguarda l'arrivo dei personaggi, ma intanto c'è un trailer di presentazione che ce li mostra in azione, tutti tranne il quarto che al momento è ancora segreto.

La prima ad arrivare sarà l'enigmatica e affascinante ninja Kunimitsu, poi in estate sarà il turno dell'americano Bob, che alterna la passione per il combattimento con quella per il cibo, mentre un altro grande classico è previsto in autunno con Roger Jr, canguro figlio d'arte, a cui seguirà il personaggio misterioso e un livello ancora da annunciare.

All'inizio dell'anno abbia saputo che l'era di Katsuhiro Harada è ufficialmente finita, con la serie che passa in nuove mani dopo l'uscita di scena del suo producer storico.