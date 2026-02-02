Dopo l’iPhone Fold, Apple pensa a un pieghevole a conchiglia dal design compatto e quadrato

In attesa del primo iPhone pieghevole di Apple , il cui debutto è previsto entro quest'anno, pare che l'azienda di Cupertino stia già pensando ai prossimi passi. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l'azienda starebbe valutando un iPhone Flip (il nome è ovviamente indicativo) con design quadrato a conchiglia , quindi più compatto.

Apple pensa a un iPhone Flip

Le informazioni sono state riportate da Mark Gurman di Bloomberg. Ovviamente, prima di procedere, specifichiamo che si tratta di pure indiscrezioni, da prendere con la dovuta cautela in attesa di conferme o smentite ufficiali. In ogni caso, un prodotto del genere potrebbe competere direttamente con il Galaxy Z Flip 7 di Samsung o con il nuovo Motorola Razr. Un eventuale iPhone Flip si rivolgerebbe a chi non desidera l'apertura a libro, preferendo un design compatto e ideale per la tascabilità, e dovrebbe arrivare dopo l'iPhone Fold, in uscita a settembre di quest'anno.

iPhone Flip (immagine puramente indicativa)

Nonostante si preveda un grande successo per il Fold, il debutto di un eventuale Flip resta tutt'altro che certo. Come ha spiegato Gurman, "Apple scommette che il suo primo iPhone pieghevole avrà abbastanza successo da generare una reale domanda per questa categoria, e che i clienti vorranno altre forme e dimensioni". Tuttavia, è "tutt'altro che garantito che un iPhone a conchiglia arrivi sul mercato". Secondo le indiscrezioni, un possibile modello Flip potrebbe debuttare nel 2028, ma al momento i dettagli restano incerti e da prendere con le pinze.