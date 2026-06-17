Il televisore Samsung NEO QLED 8K da 85" è al minimo storico su Amazon

Su Amazon è disponibile il televisore Samsung NEO QLED 8K da 85", precisamente il modello QE85QN800CTXZT, a 1.599 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 1.799 €, permettendoti di risparmiare l'11%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Quantum Matrix, Dolby Atmos e altre caratteristiche
Questo televisore utilizza la tecnologia Quantum Matrix Pro per offrirti dettagli estremamente convincenti, neri più profondi e bianchi più puri, con un'area di illuminazione 1,5 volte superiore rispetto alla tecnologia base Quantum Matrix. Il processore Neural Quantum 8K offre il realismo 8K grazie all'AI Upscaling, mentre l'esperienza Dolby Atmos offre un comparto sonoro ancora più immersivo. Per quanto concerne il gaming, troviamo FreeSync Premium Pro per una visione altamente dinamica e una perfetta combinazione di prestazioni fluide e immagini HDR a bassa latenza.
Nel complesso è un prodotto particolarmente apprezzato, sebbene il prezzo ancora alto possa scoraggiare chi ha esigenze specifiche di budget. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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