Applica il codice sconto dedicato su AliExpress e risparmia sul processore AMD Ryzen 9 9900X

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L'AMD Ryzen 9 9900X è un processore progettato per offrire prestazioni elevate ed efficienza energetica, grazie all'architettura AMD Zen 4 e a un processo produttivo a 4 nm. La CPU mette a disposizione 12 core e 24 thread, una configurazione ideale per gestire con rapidità gaming, produttività, applicazioni professionali e multitasking avanzato.