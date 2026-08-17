Applica il codice sconto dedicato su AliExpress e risparmia sul processore AMD Ryzen 9 9900X

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L'AMD Ryzen 9 9900X è un processore progettato per offrire prestazioni elevate ed efficienza energetica, grazie all'architettura AMD Zen 4 e a un processo produttivo a 4 nm. La CPU mette a disposizione 12 core e 24 thread, una configurazione ideale per gestire con rapidità gaming, produttività, applicazioni professionali e multitasking avanzato.
Ulteriori dettagli sul processore
Il Ryzen 9 9900X raggiunge una frequenza di base di 4,4 GHz, mentre in modalità Boost può arrivare fino a 5,6 GHz, assicurando una notevole capacità di elaborazione anche nei carichi di lavoro più impegnativi. I core sbloccati consentono inoltre di intervenire sulle impostazioni del processore per effettuare operazioni di overclocking e ottenere prestazioni ancora maggiori.
La CPU presenta un TDP di 120 W e dispone di 76 MB di cache L3, oltre a un chip grafico integrato basato sull'architettura AMD RDNA 2. Il supporto alle memorie DDR5 e alla tecnologia AMD EXPO permette di ottimizzare facilmente le prestazioni della RAM, mentre la compatibilità con PCIe 5.0 consente di sfruttare al meglio GPU e SSD NVMe di nuova generazione. Il socket AM5 offre una piattaforma pensata per durare nel tempo, con numerose schede madri compatibili.