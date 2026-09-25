Blasphemous: Martyrs’ Edition per Nintendo Switch è in preordine su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile in preordine Blasphemous: Martyrs' Edition per Nintendo Switch a 49,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 3o ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un'edizione per appassionati e collezionisti
Si tratta di una collezione dedicata all'amatissimo metroidvania. Questa edizione include il gioco base con tutti gli aggiornamenti pubblicati finora, oltre a un visual compendium di 48 pagine con tante illustrazioni speciali, un poster esclusivo, una lettera degli sviluppatori, il manuale di gioco e la colonna sonora digitale.
Si tratta quindi dell'occasione perfetta per recuperare questo gioco o per accaparrarsi un'edizione speciale pensata anche per i collezionisti e i più appassionati. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.