World of Warcraft Forever, tanti ban nella beta per i nomi inappropriati: "Nessuna Pietà" da Blizzard

Per arginare il fenomeno, Blizzard è intervenuta ufficialmente tramite un comunicato diffuso online, chiarendo le misure adottate: "Vi ricordiamo di mantenere i nomi dei vostri personaggi nella beta di Forever rispettosi e conformi al regolamento", ha scritto lo studio. "Le modifiche forzate dei nomi stanno entrando in vigore e gli utenti con le violazioni più estreme sono stati rimossi dalla Beta ".

La fase beta di World of Warcraft: Forever , titolo annunciato da Blizzard nel corso della BlizzCon 2026, è entrata nel vivo. Tuttavia, insieme all'afflusso di giocatori, gli sviluppatori si sono trovati a dover gestire fin da subito diverse violazioni del regolamento , legate in particolar modo alla scelta di nomi inappropriati o offensivi per i personaggi .

Reazioni contrastanti

L'iniziativa ha generato reazioni contrastanti. Mentre una parte dell'utenza ha accolto con favore l'intervento, online sono emersi vari thread in cui alcuni giocatori accusavano Blizzard di reazioni sproporzionate, sostenendo di essere stati espulsi dalla beta per aver scelto nomi ritenuti semplicemente "sciocchi" o solo lievemente volgari.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

A smentire queste ricostruzioni è intervenuto Tom Ellis, senior game producer del titolo, che ha spiegato la situazione su X, assicurando che i ban non vengono emessi in modo casuale o automatizzato.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Chiunque dica di essere stato rimosso dalla beta per aver chiamato il proprio personaggio con nomi di cattivo gusto sta raccontando delle piccole bugie. In quel caso c'è stato solo un cambio di nome forzato", ha spiegato Ellis. Il producer ha poi sottolineato come il processo di moderazione sia umano: "Diversi sfortunati esseri umani hanno letto ogni singolo nome che è stato rimosso dalla beta. Se siete sinceramente confusi, ricordate che il database è nostro: possiamo vedere ogni personaggio che avete creato, non solo quello con cui state giocando".

Ellis ha chiuso il suo intervento ribadendo la linea del team di sviluppo: "Ho letto la lista. Nessuna pietà. Cercate di essere esseri umani migliori la prossima volta".

Nonostante le polemiche isolate, i controlli sembrano destinati a continuare con il medesimo rigore per garantire un ambiente di gioco sicuro fino all'uscita ufficiale di World of Warcraft: Forever, fissata per il prossimo 4 novembre.