Le scene aggiuntive di Avengers: Endgame Extra sono state trafugate

Le perplessità legate al minutaggio di Avengers: Endgame Extra, insomma, non erano fondate e l'operazione messa in piedi dai Marvel Studios sembrerebbe avere un senso che va oltre il semplice tentativo di ripetere quella esperienza.

Le scene aggiuntive di Avengers: Endgame Extra sono finite online , trafugate da qualcuno che aveva accesso al film in anticipo, e a quanto pare si tratta di sequenze di una certa rilevanza, specie rispetto agli eventi che verranno raccontati in Avengers: Doomsday.

Le scene extra

Le nuove scene di Avengers: Endgame Extra legate a Doomsday sono state descritte da chi ha potuto vederle prima che venissero rimosse, ed ecco qui di seguito un breve resoconto dedicato a ogni sequenza. Ovviamente non procedete oltre se non volete spoiler.

La prima scena inedita modifica il finale di Endgame: dopo il viaggio nel passato, Steve Rogers e Peggy Carter sono ancora insieme e condividono il ballo che conclude la storia del personaggio interpretato da Chris Evans, ma qualcuno bussa alla porta e si tratta di Loki.

La seconda sequenza è contenuta nei titoli di coda e vede il Bruce Banner di Mark Ruffalo nascosto in un vecchio bunker militare sotterraneo, dove lo scienziato lavora a un siero che possa stabilizzare la sua condizione. Il luogo dovrebbe essere inaccessibile, ma a quanto pare non per Doom.

La terza scena vede protagonisti Mobius, Casey e Ouroboros dalla serie televisiva di Loki, mentre si trovano ad assistere alla collisione e allo scontro fra due Terre appartenenti a universi differenti, uno dei quali pare sia quello degli X-Men della Fox.

La quarta e ultima sequenza, anch'essa presente nei titoli di coda, mostra Doctor Doom mentre lavora alla propria maschera di metallo, forgiandola con un martello esattamente come Tony Stark ai tempi della creazione della prima armatura di Iron Man.