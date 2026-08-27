Avengers Endgame: Extra ha un trailer ufficiale, ma il minutaggio fa discutere

Marvel Studios ha pubblicato il trailer ufficiale di Avengers Endgame: Extra, titolo italiano della versione estesa del film diretto dai fratelli Russo, che tornerà nelle sale cinematografiche il prossimo 24 settembre.
La pellicola è stata presentata come una sorta di ponte che ci condurrà a Doomsday e in tal senso le scene extra dovrebbero svolgere un ruolo particolarmente significativo, ma il minutaggio sta facendo discutere.
A quanto pare, infatti, Avengers Endgame: Extra durerà soltanto quattro minuti in più rispetto alla versione originale del film, per la precisione 185 minuti contro 181, e molti appassionati si sono detti delusi da una differenza così risicata.
La sensazione è che gli autori abbiano semplicemente aggiunto un paio di scene tagliate in origine (si punta in particolare a quelle legate al destino di Tony Stark) e una breve sequenza post-credit che sia effettivamente collegata a Doomsday.
Troppo poco per tornare al cinema?
Il secondo film di maggior successo nella storia del cinema, Avengers: Endgame sarà protagonista di un'operazione che i Marvel Studios stanno effettivamente pubblicizzando sulla base del peso emozionale di un evento di questo genere, più che sui contenuti extra della versione, uh, Extra.
Tutto sta a capire se le tantissime persone che hanno già visto il film decideranno di tornare al cinema per una seconda visione, consapevoli di poter restare deluse dall'entità dei materiali inediti ma attratte dall'idea di partecipare nuovamente a qualcosa di speciale, come accaduto nel 2019.
Voi tornerete a guardarlo?