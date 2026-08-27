Avengers Endgame: Extra ha un trailer ufficiale, ma il minutaggio fa discutere

Marvel Studios ha pubblicato il trailer ufficiale di Avengers Endgame: Extra, titolo italiano della versione estesa del film diretto dai fratelli Russo, che tornerà nelle sale cinematografiche il prossimo 24 settembre.

La pellicola è stata presentata come una sorta di ponte che ci condurrà a Doomsday e in tal senso le scene extra dovrebbero svolgere un ruolo particolarmente significativo, ma il minutaggio sta facendo discutere.

A quanto pare, infatti, Avengers Endgame: Extra durerà soltanto quattro minuti in più rispetto alla versione originale del film, per la precisione 185 minuti contro 181, e molti appassionati si sono detti delusi da una differenza così risicata.

La sensazione è che gli autori abbiano semplicemente aggiunto un paio di scene tagliate in origine (si punta in particolare a quelle legate al destino di Tony Stark) e una breve sequenza post-credit che sia effettivamente collegata a Doomsday.