Samsung Galaxy S26 FE arriva in Italia con One UI 9: prezzo, caratteristiche tecniche e disponibilità

Il modello introduce anche One UI 9 direttamente al debutto, insieme a diverse funzioni basate sull'IA e a una dotazione fotografica aggiornata. Samsung punta inoltre su autonomia, supporto software a lungo termine e un design sottile, mantenendo alcune caratteristiche tipiche della famiglia Galaxy S.

Tra pochi giorni Samsung amplierà la gamma Galaxy S26 con Galaxy S26 FE , uno smartphone pensato per portare alcune delle funzioni introdotte sui modelli più costosi della serie a una fascia di prezzo più accessibile. Il nuovo dispositivo sarà disponibile in Italia dal 4 settembre e sarà proposto in due configurazioni di memoria.

Galaxy S26 FE: fotocamera, display e Galaxy AI

La parte fotografica comprende una tripla fotocamera posteriore con zoom ottico 3x e una nuova fotocamera anteriore da 12 megapixel. Tra le funzioni arriva My FanCam, già vista sui recenti pieghevoli Samsung, che segue automaticamente il soggetto selezionato mantenendolo al centro dell'inquadratura. Per i video è presente anche lo stabilizzatore con Blocco orizzonte, pensato per mantenere più stabile l'immagine durante gli spostamenti.

Il display del Samsung Galaxy S26 FE è presentato come un punto di forza dello smartphone

La modalità Nightography interviene invece nelle scene con poca luce, mentre Assistente foto permette di modificare gli scatti attraverso comandi in linguaggio naturale. È possibile, per esempio, aggiungere elementi, cambiare l'illuminazione di una scena o ricostruire parti mancanti dell'immagine, con la possibilità di rivedere o annullare le modifiche.

Con One UI 9 arrivano anche nuove funzioni Galaxy AI. Now Brief diventa più personalizzabile attraverso schede configurabili, mentre Now Nudge amplia i suggerimenti alle notifiche e ad alcune applicazioni di terze parti. Cerchia e Cerca con Google permette inoltre di individuare contemporaneamente più elementi all'interno della stessa immagine.

Sul fronte hardware, Galaxy S26 FE integra una batteria da 4.900 mAh e supporta la ricarica a 45 W, non proprio al top della categoria in epoca di batterie al silicio-carbonio. Samsung dichiara comunque che sono sufficienti circa 30 minuti per raggiungere il 69% della capacità. Il display AMOLED da 6,7 pollici utilizza invece una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, rivolgendosi anche a chi utilizza lo smartphone per streaming e gaming.

Samsung promette infine sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza. Galaxy S26 FE sarà disponibile in Italia dal 4 settembre nelle colorazioni Blueberry, Graphite e Pistachio. Il prezzo parte da 819 euro per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio, mentre il modello da 8 GB e 256 GB costa 919 euro. Il nuovo FE si inserisce così nella gamma Galaxy S come alternativa ai modelli principali, puntando soprattutto sulle funzioni fotografiche e sull'esperienza software.