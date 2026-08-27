Samsung Galaxy S26 FE arriva in Italia con One UI 9: prezzo, caratteristiche tecniche e disponibilità

Tra pochi giorni Samsung amplierà la gamma Galaxy S26 con Galaxy S26 FE, uno smartphone pensato per portare alcune delle funzioni introdotte sui modelli più costosi della serie a una fascia di prezzo più accessibile. Il nuovo dispositivo sarà disponibile in Italia dal 4 settembre e sarà proposto in due configurazioni di memoria.
Il modello introduce anche One UI 9 direttamente al debutto, insieme a diverse funzioni basate sull'IA e a una dotazione fotografica aggiornata. Samsung punta inoltre su autonomia, supporto software a lungo termine e un design sottile, mantenendo alcune caratteristiche tipiche della famiglia Galaxy S.
Galaxy S26 FE: fotocamera, display e Galaxy AI
La parte fotografica comprende una tripla fotocamera posteriore con zoom ottico 3x e una nuova fotocamera anteriore da 12 megapixel. Tra le funzioni arriva My FanCam, già vista sui recenti pieghevoli Samsung, che segue automaticamente il soggetto selezionato mantenendolo al centro dell'inquadratura. Per i video è presente anche lo stabilizzatore con Blocco orizzonte, pensato per mantenere più stabile l'immagine durante gli spostamenti.
La modalità Nightography interviene invece nelle scene con poca luce, mentre Assistente foto permette di modificare gli scatti attraverso comandi in linguaggio naturale. È possibile, per esempio, aggiungere elementi, cambiare l'illuminazione di una scena o ricostruire parti mancanti dell'immagine, con la possibilità di rivedere o annullare le modifiche.
Con One UI 9 arrivano anche nuove funzioni Galaxy AI. Now Brief diventa più personalizzabile attraverso schede configurabili, mentre Now Nudge amplia i suggerimenti alle notifiche e ad alcune applicazioni di terze parti. Cerchia e Cerca con Google permette inoltre di individuare contemporaneamente più elementi all'interno della stessa immagine.
Sul fronte hardware, Galaxy S26 FE integra una batteria da 4.900 mAh e supporta la ricarica a 45 W, non proprio al top della categoria in epoca di batterie al silicio-carbonio. Samsung dichiara comunque che sono sufficienti circa 30 minuti per raggiungere il 69% della capacità. Il display AMOLED da 6,7 pollici utilizza invece una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, rivolgendosi anche a chi utilizza lo smartphone per streaming e gaming.
Samsung promette infine sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza. Galaxy S26 FE sarà disponibile in Italia dal 4 settembre nelle colorazioni Blueberry, Graphite e Pistachio. Il prezzo parte da 819 euro per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio, mentre il modello da 8 GB e 256 GB costa 919 euro. Il nuovo FE si inserisce così nella gamma Galaxy S come alternativa ai modelli principali, puntando soprattutto sulle funzioni fotografiche e sull'esperienza software.
Caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy S26 FE
Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa. Voi che cosa ne pensate di queste speficiche a questo prezzo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.
Scheda Tecnica - Samsung Galaxy S26 FE
- Dimensioni: 161.6 x 76.9 x 7.4 mm
- Peso: 193 grammi
- Colori disponibili: Blueberry, Graphite, Pistachio
- Display:
- Tipo: Display Dynamic AMOLED 2X da 6.7 pollici
- Risoluzione: FHD+
- Refresh rate: Fino a 120Hz (frequenza adattiva 60/120Hz)
- Luminosità: Fino a 1.900 nits (picco)
- Altre caratteristiche: Ottimizzato per streaming, gaming e attività creative; visualizzazione fluida e nitida
- SoC: Exynos 2500 (processo produttivo AP a 3 nm)
- RAM: 8 GB
- Storage:
- 128 GB (spazio disponibile all'utente: circa 79%)
- 256 GB (spazio disponibile all'utente: circa 89%)
- Fotocamere posteriori:
- Principale (Grandangolare): 50 MP, apertura F1.8 con OIS, FOV 84°
- Teleobiettivo: 8 MP, Zoom ottico 3x (zoom digitale fino a 30x) con OIS, apertura F2.4, FOV 32°
- Ultra-grandangolare: 12 MP, apertura F2.2, FOV 123°
- Ottica: ND (Non specificato)
- Funzioni Video: Stabilizzatore d'immagine avanzato con Blocco orizzontale; My FanCam (tracciamento automatico del soggetto); Nightography (elaborazione per condizioni di scarsa luminosità)
- Fotocamera frontale:
- Frontale: 12 MP, apertura F2.2, FOV 85° (ottimizzata per catturare inquadrature più ampie nei selfie di gruppo)
- Connettività Wi-Fi: Wi-Fi 6E (richiede router compatibile)
- Bluetooth: Bluetooth v 5.4
- Connettività e reti:
- Supporto reti 5G LTE e Wi-Fi Direct
- Supporto eSIM (con possibilità di trasferimento rapido wireless tramite scansione codice QR con Smart Switch)
- NFC: Non specificato
- Tecnologie di Trasferimento: Smart Switch migliorato per il trasferimento wireless rapido di password, passkey, eSIM, cronologia chiamate e impostazioni tramite codice QR (da iOS o Android)
- Sistema operativo e AI:
- Android 17 con interfaccia One UI 9
- Ciclo di supporto: Fino a 7 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e 7 anni di aggiornamenti di sicurezza
- Funzioni IA (Galaxy AI): Now brief (schede informative personalizzabili anche tramite prompt); Now nudge (suggerimenti contestuali in tempo reale per app e notifiche anche di terze parti); Cerchia e Cerca con Google (consente la ricerca simultanea di più elementi in un'immagine); Assistente foto ( Photo Assist per modifiche ed editing avanzati con comandi in linguaggio naturale)
- Resistenza agli elementi: Certificazione IP68 (resistenza all'acqua dolce fino a 1,5 metri per massimo 30 minuti e protezione completa dalla polvere)
- Batteria:
- Capacità: 4.900 mAh (capacità nominale minima pari a 4.755 mAh)
- Ricarica cablata: Supporto ricarica rapida fino a 45W (consente di ricaricare fino al 69% in circa 30 minuti; caricatore venduto separatamente)
- Ricarica wireless: Ricarica wireless rapida fino a 15W (compatibile con standard WPC)
- Ricarica inversa: Condivisione batteria wireless (Wireless PowerShare) con smartphone o wearable compatibili con ricarica Qi
- Prezzo:
- 8GB + 128GB: 819€
- 8GB + 256GB: 919€