Dragon Quest I & II HD-2D Remake per PlayStation 5 è in offerta su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Dragon Quest I & II HD-2D Remake: l'offerta prevede uno sconto attivo del 43% per un costo totale e finale di 39,99€ (minimo storico) . Acquistalo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Dragon Quest I & II HD-2D Remake propone una completa reinterpretazione dei primi due capitoli della storica serie di Square Enix attraverso l'inconfondibile stile grafico HD-2D di Team Asano, che combina pixel art di alta qualità e ambientazioni tridimensionali. Il progetto comprende il remake integrale di entrambi i giochi .

Ulteriori dettagli sui giochi

Nel primo Dragon Quest, la pace tornata ad Alefgard dopo la sconfitta del Signore degli Inferi viene nuovamente spezzata. Il Dragonlord riappare e scatena una nuova invasione di mostri contro il regno. A raccogliere l'eredità dell'eroe Erdrick sarà il suo discendente, chiamato a sconfiggere questa nuova minaccia e riportare la sicurezza nel mondo.

La storia di Dragon Quest II è ambientata molti anni dopo gli eventi del primo capitolo. Nel frattempo sono nati tre nuovi regni, fondati dal nuovo Erdrick e dalla sua discendenza. Anche questa volta, però, le forze oscure tornano all'attacco e un esercito di mostri invade il mondo. Qui la nostra recensione.