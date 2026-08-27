Apple sta per svelare il suo primo iPhone pieghevole: data dell'evento e come seguirlo

Ci siamo, ormai manca davvero pochissimo alla presentazione dei nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max, insieme al primo pieghevole di Apple. Nonostante le precedenti indiscrezioni, ora è arrivata la conferma ufficiale: l'azienda di Cupertino ha iniziato a inviare gli inviti per il prossimo evento, svelandone finalmente data e orario. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Quando e dove seguire l’evento Apple di settembre
Apple, come dicevamo, ha iniziato a inviare gli inviti al suo prossimo evento. Segnatevi questa data: mercoledì 9 settembre alle ore 19.00 italiane. Sarà possibile seguire la presentazione attraverso il canale YouTube ufficiale, ma noi di Multiplayer lo seguiremo e vi aggiorneremo in tempo reale con tutte le novità in merito.
Come già anticipato dalle indiscrezioni, Apple non presenterà l'intera gamma di iPhone 18 in un'unica occasione, ma procederà a scaglioni. Il 9 settembre sarà infatti il turno dei modelli di fascia alta, tra cui iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e, soprattutto, il primo iPhone pieghevole dell'azienda, che potrebbe chiamarsi iPhone Ultra. Per l'iPhone 18 base toccherà attendere il prossimo anno.
Le novità attese
In base alle indiscrezioni emerse finora, iPhone Ultra avrebbe già convinto i primi tester per design e cerniera. Tuttavia, le due fotocamere potrebbero non conquistare, considerando il prezzo particolarmente elevato del dispositivo (circa 2.000 dollari). In ogni caso, questo modello dovrebbe adottare un display esterno da 5,5 pollici e uno interno da 7,8 pollici una volta aperto, touch ID integrato nel pulsante laterale, chip A20 e modem C2.
Gli iPhone 18 Pro e 18 Pro Max, invece, dovrebbero introdurre la fotocamera con apertura variabile, per scatti ancora più convincenti ed effetti più professionali. Altre indiscrezioni, invece, sostengono che le varianti iPhone 18 Pro Max avranno batterie più capienti, ma la capacità varierà a seconda del mercato di destinazione. Non ci resta che attendere per scoprire finalmente tutti i dettagli.