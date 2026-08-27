1

Apple sta per svelare il suo primo iPhone pieghevole: data dell'evento e come seguirlo

Apple ha ufficialmente svelato la data dell'evento di settembre: tra pochi giorni potremo finalmente scoprire il suo primo pieghevole e i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   27/08/2026
Evento Apple settembre

Ci siamo, ormai manca davvero pochissimo alla presentazione dei nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max, insieme al primo pieghevole di Apple. Nonostante le precedenti indiscrezioni, ora è arrivata la conferma ufficiale: l'azienda di Cupertino ha iniziato a inviare gli inviti per il prossimo evento, svelandone finalmente data e orario. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Quando e dove seguire l’evento Apple di settembre

Apple, come dicevamo, ha iniziato a inviare gli inviti al suo prossimo evento. Segnatevi questa data: mercoledì 9 settembre alle ore 19.00 italiane. Sarà possibile seguire la presentazione attraverso il canale YouTube ufficiale, ma noi di Multiplayer lo seguiremo e vi aggiorneremo in tempo reale con tutte le novità in merito.

L'invito di Apple
L'invito di Apple

Come già anticipato dalle indiscrezioni, Apple non presenterà l'intera gamma di iPhone 18 in un'unica occasione, ma procederà a scaglioni. Il 9 settembre sarà infatti il turno dei modelli di fascia alta, tra cui iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e, soprattutto, il primo iPhone pieghevole dell'azienda, che potrebbe chiamarsi iPhone Ultra. Per l'iPhone 18 base toccherà attendere il prossimo anno.

Le novità attese

In base alle indiscrezioni emerse finora, iPhone Ultra avrebbe già convinto i primi tester per design e cerniera. Tuttavia, le due fotocamere potrebbero non conquistare, considerando il prezzo particolarmente elevato del dispositivo (circa 2.000 dollari). In ogni caso, questo modello dovrebbe adottare un display esterno da 5,5 pollici e uno interno da 7,8 pollici una volta aperto, touch ID integrato nel pulsante laterale, chip A20 e modem C2.

iPhone Ultra: il pieghevole di Apple potrebbe debuttare solo negli USA, almeno inizialmente iPhone Ultra: il pieghevole di Apple potrebbe debuttare solo negli USA, almeno inizialmente

Gli iPhone 18 Pro e 18 Pro Max, invece, dovrebbero introdurre la fotocamera con apertura variabile, per scatti ancora più convincenti ed effetti più professionali. Altre indiscrezioni, invece, sostengono che le varianti iPhone 18 Pro Max avranno batterie più capienti, ma la capacità varierà a seconda del mercato di destinazione. Non ci resta che attendere per scoprire finalmente tutti i dettagli.

#Apple #Tecnologia
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Apple sta per svelare il suo primo iPhone pieghevole: data dell'evento e come seguirlo