Apple sta per svelare il suo primo iPhone pieghevole: data dell'evento e come seguirlo

Apple ha ufficialmente svelato la data dell'evento di settembre: tra pochi giorni potremo finalmente scoprire il suo primo pieghevole e i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Ci siamo, ormai manca davvero pochissimo alla presentazione dei nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max, insieme al primo pieghevole di Apple. Nonostante le precedenti indiscrezioni, ora è arrivata la conferma ufficiale: l'azienda di Cupertino ha iniziato a inviare gli inviti per il prossimo evento, svelandone finalmente data e orario. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Quando e dove seguire l’evento Apple di settembre Apple, come dicevamo, ha iniziato a inviare gli inviti al suo prossimo evento. Segnatevi questa data: mercoledì 9 settembre alle ore 19.00 italiane. Sarà possibile seguire la presentazione attraverso il canale YouTube ufficiale, ma noi di Multiplayer lo seguiremo e vi aggiorneremo in tempo reale con tutte le novità in merito. L'invito di Apple Come già anticipato dalle indiscrezioni, Apple non presenterà l'intera gamma di iPhone 18 in un'unica occasione, ma procederà a scaglioni. Il 9 settembre sarà infatti il turno dei modelli di fascia alta, tra cui iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e, soprattutto, il primo iPhone pieghevole dell'azienda, che potrebbe chiamarsi iPhone Ultra. Per l'iPhone 18 base toccherà attendere il prossimo anno.