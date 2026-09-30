Apple prepara il nuovo hub per la casa intelligente: ecco quando dovrebbe arrivare

Il dispositivo rappresenterebbe il primo passo di Apple verso una categoria nella quale l'azienda è rimasta finora più defilata rispetto ad Amazon e Google. La presentazione dovrebbe essere accompagnata anche dall' aggiornamento di prodotti già presenti nel catalogo, tra cui HomePod mini e Apple TV .

Apple potrebbe presentare il 13 ottobre il primo prodotto di una nuova strategia dedicata alla smart home . Secondo quanto riportato da Bloomberg e ripreso da Reuters, l'azienda starebbe preparando un hub domestico identificato internamente con il nome in codice J490.

Apple J490: come sarà il nuovo hub per la smart home

Il nuovo dispositivo dovrebbe avere una forma quadrata e un display da circa 6 pollici, equivalenti a poco più di 15 centimetri. Secondo le informazioni riportate da Bloomberg, Apple starebbe valutando configurazioni pensate sia per essere appese alla parete sia per essere utilizzate appoggiate su una superficie.

Apple HomePod

Una delle caratteristiche previste riguarda il riconoscimento dei diversi componenti della famiglia. L'hub dovrebbe quindi associare ciascun utente al proprio account e mostrare contenuti o fornire risposte personalizzate sulla base delle informazioni disponibili per quella persona. Il funzionamento ricorda quello degli smart display già proposti da Amazon e Google, anche se i dettagli sull'integrazione con l'ecosistema Apple non sono ancora stati resi pubblici.

Insieme al nuovo hub dovrebbe arrivare anche una nuova generazione di HomePod mini, la prima dall'introduzione del modello originale nel 2020. Apple dovrebbe mantenere il design attuale, concentrandosi invece sull'aggiornamento della piattaforma hardware. La maggiore potenza sarebbe necessaria soprattutto per gestire i nuovi modelli di Siri basati sull'intelligenza artificiale.

Un aggiornamento simile sarebbe previsto per Apple TV. Anche il set-top box dovrebbe conservare l'attuale impostazione estetica, introducendo però un processore più veloce. L'obiettivo sarebbe ancora una volta offrire una piattaforma adeguata alle nuove funzioni di Siri e alle elaborazioni legate all'IA.

La strategia arriva dopo la presentazione, a giugno, della revisione di Siri che Apple sta sviluppando per ampliare le capacità dell'assistente. Il nuovo corso punta a utilizzare modelli più avanzati e a integrare maggiormente l'intelligenza artificiale nei prodotti già presenti nell'ecosistema.

Per Apple si tratterebbe quindi di ampliare la propria presenza nella casa senza abbandonare il modello costruito attorno all'iPhone. Al momento l'azienda non ha confermato ufficialmente né la data del 13 ottobre né l'esistenza del dispositivo J490. Le informazioni disponibili provengono infatti da fonti citate da Bloomberg e Apple non ha risposto alla richiesta di commento di Reuters. Se la presentazione verrà confermata, sarà uno dei primi segnali concreti della nuova strategia dell'azienda per la smart home.