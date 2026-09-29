Naughty Dog parla dei prossimi The Last of Us e di Intergalactic, mostrando una concept art

Vediamo cosa ha detto il team di sviluppo.

Naughty Dog ha condotto il The Last of Us Day il 28 settembre e in tale occasione è stato pubblicato un articolo sul sito ufficiale all'interno del quale sono stati dati nuovi dettagli riguardo ai prossimi progetti di The Last of Us e al venturo Intergalactic: The Heretic Prophet .

"Quindi vogliamo mettere subito le cose in chiaro: rimarremo in silenzio per il resto di quest'anno. Nel 2027 le cose cambieranno. Sveleremo completamente Intergalactic: The Heretic Prophet e vi mostreremo come si deve la folle avventura sci-fi di Jordan. Sappiamo che è passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto qualcosa da condividere con voi. Non diamo affatto per scontato il vostro continuo supporto."

"C'è un'elettricità tangibile nello studio in questo momento mentre tutti i pezzi vanno al loro posto, e siamo entusiasti all'idea di svelare finalmente Intergalactic in tutto il suo splendore. Ma... dobbiamo lasciar 'cuocere' il tutto ancora per un altro po'."

Parlando di Intergalactic: The Heretic Prophet , Druckmann ha affermato: "Il team è completamente concentrato su quello che si preannuncia come il gioco più ambizioso di sempre per Naughty Dog."

I prossimi capitoli di The Last of Us

Già in precedenza Neil Druckmann aveva confermato che ci sono nuovi progetti di The Last of Us in produzione, ma ora ha confermato nuovi piccoli dettagli aggiuntivi.

Precisamente, Druckmann ha dichiarato: ""Fin da Grounded II, abbiamo parlato della possibilità di raccontare altre storie nel mondo di The Last of Us. Abbiamo un paio di nuovi progetti davvero entusiasmanti nelle primissime fasi di sviluppo - quindi al momento non possiamo dire molto a riguardo. Posso però dirvi che entrambi i progetti espanderanno il canone di The Last of Us oltre Parte I e Parte II."

Ha chiuso il discorso con le seguenti parole: "Il mondo di The Last of Us significa moltissimo per noi, e non vi faremmo ritorno a meno di non avere qualcosa di significativo da dire. Crediamo che queste storie valgano la pena di essere raccontate."

Ricordiamo infine che PS5 ha ottenuto uno sfondo animato a tema The Last of Us.