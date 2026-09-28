Un vecchio leak sul sequel di L.A. Noire riemerge grazie a GTA 6

L.A. Noire avrà un sequel? In questi giorni è riemerso un vecchio leak che riferiva di un nuovo capitolo della saga ambientato a San Francisco e incentrato sul celebre caso del Killer dello Zodiaco, con tanto di periodo di uscita fissato al 2030.
Ma come mai queste voci, che risalgono a circa tre anni fa, hanno ricominciato a circolare? Si è scoperto che l'autore di quei rumor ha pubblicato anche informazioni relative a GTA 6 che si sono rivelate fondate.
Nello specifico, il leaker ha parlato di un sistema legato alle relazioni e alla profilazione criminale, nonché del fatto che Grand Theft Auto VI fosse stato inizialmente concepito con quattro protagonisti, prima che Rockstar Games restringesse il progetto ai due personaggi principali, Jason e Lucia.
Questi dettagli hanno ovviamente posto la questione sotto una luce diversa, rendendo più plausibile il leak su L.A. Noire 2 e sulle tecnologie che si dice verranno implementate nel gioco; a partire dalle nuove soluzioni pensate per aumentare il grado di realismo dei volti dei personaggi.
Ne ha parlato anche il CEO di Take-Two
Lo scorso aprile il CEO di Take-Two ha detto che L.A. Noire potrebbe avere un seguito in arrivo, o quantomeno non ha escluso tale ipotesi, riaccendendo le speranze dei tantissimi giocatori che hanno apprezzato l'avventura di Team Bondi.
Tornando al leak, le informazioni parlavano di nuove tecniche di scansione facciale che gli sviluppatori starebbero utilizzando al fine di migliorare in maniera sostanziale il già sofisticato sistema di espressioni di L.A. Noire.
Il fatto che alcuni mesi fa Rockstar abbia acquisito il team originale del gioco, rinominandolo Rockstar Australia e riprendendo anche il director Brendan McNamara, non fa che aggiungere ulteriore peso alle voci, che tuttavia restano non confermate.