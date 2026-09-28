Un vecchio leak sul sequel di L.A. Noire riemerge grazie a GTA 6

L.A. Noire avrà un sequel? In questi giorni è riemerso un vecchio leak che riferiva di un nuovo capitolo della saga ambientato a San Francisco e incentrato sul celebre caso del Killer dello Zodiaco, con tanto di periodo di uscita fissato al 2030.

Ma come mai queste voci, che risalgono a circa tre anni fa, hanno ricominciato a circolare? Si è scoperto che l'autore di quei rumor ha pubblicato anche informazioni relative a GTA 6 che si sono rivelate fondate.

Nello specifico, il leaker ha parlato di un sistema legato alle relazioni e alla profilazione criminale, nonché del fatto che Grand Theft Auto VI fosse stato inizialmente concepito con quattro protagonisti, prima che Rockstar Games restringesse il progetto ai due personaggi principali, Jason e Lucia.

Questi dettagli hanno ovviamente posto la questione sotto una luce diversa, rendendo più plausibile il leak su L.A. Noire 2 e sulle tecnologie che si dice verranno implementate nel gioco; a partire dalle nuove soluzioni pensate per aumentare il grado di realismo dei volti dei personaggi.