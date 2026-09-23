Stando alle parole di un leaker che in passato ha correttamente anticipato alcuni annunci legati alla serie, il prossimo capitolo di Halo potrebbe essere un reboot e porsi dunque come un nuovo inizio per la saga creata originariamente da Bungie.

A riferirlo è stato TechnicalHalo, che su X ha scritto di aver ricevuto delle informazioni da una fonte interna che per il momento, tuttavia, si limitano a descrivere il nuovo Halo prodotto da Activision appunto come un reboot e non un sequel o un ulteriore remake.

Microsoft ha già chiarito che il gioco avrà una campagna e non si presenterà dunque come un'esperienza esclusivamente multiplayer, dunque proverà probabilmente a raccontare la storia di Master Chief con un taglio inedito, rielaborandone la lore.

Chiaramente di fronte a una ripartenza nulla può essere escluso: immaginiamo che i presupposti narrativi della serie resteranno gli stessi, visto che la identificano, ma gli autori potrebbero rivoluzionare tutti gli altri aspetti relativi a trama e personaggi.