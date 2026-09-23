Stando alle parole di un leaker che in passato ha correttamente anticipato alcuni annunci legati alla serie, il prossimo capitolo di Halo potrebbe essere un reboot e porsi dunque come un nuovo inizio per la saga creata originariamente da Bungie.
A riferirlo è stato TechnicalHalo, che su X ha scritto di aver ricevuto delle informazioni da una fonte interna che per il momento, tuttavia, si limitano a descrivere il nuovo Halo prodotto da Activision appunto come un reboot e non un sequel o un ulteriore remake.
Microsoft ha già chiarito che il gioco avrà una campagna e non si presenterà dunque come un'esperienza esclusivamente multiplayer, dunque proverà probabilmente a raccontare la storia di Master Chief con un taglio inedito, rielaborandone la lore.
Chiaramente di fronte a una ripartenza nulla può essere escluso: immaginiamo che i presupposti narrativi della serie resteranno gli stessi, visto che la identificano, ma gli autori potrebbero rivoluzionare tutti gli altri aspetti relativi a trama e personaggi.
L'unica scelta possibile?
Activision vuole creare il più grande Halo di sempre e l'idea di affidare il celebre franchise al publisher che negli anni ha saputo trasformare Call of Duty in un fenomeno di costume sembrava l'unica scelta possibile per un rilancio concreto.
Per quanto valida, infatti, l'esperienza di Halo Infinite sembra aver esposto i limiti del team di sviluppo che ha raccolto il testimone di Bungie, e che non sembrava in grado di gestire in maniera davvero brillante un brand che significa molto per Xbox.