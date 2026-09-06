Secondo quanto riferito da malo932, il leaker che ha rivelato in anticipo i remake di Star Fox e The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Nintendo potrebbe annunciare un nuovo Super Smash Bros. e nintendogs.
La stessa fonte ha anticipato correttamente l'arrivo dei due Nintendo Direct che verranno trasmessi l'8 e il 9 settembre, ed esiste dunque la possibilità che questi titoli vengano presentati ufficialmente proprio nel corso degli eventi in questione, in particolare quello di mercoledì.
Per Super Smash Bros. si tratterebbe di un debutto su Nintendo Switch 2 con un capitolo apparentemente inedito e non con la semplice riedizione di Ultimate, stando alle parole di malo932. Troveremo ancora Masahiro Sakurai alla direzione?
Per quanto riguarda invece i riferimenti a nintendogs, si tratta della parte più criptica del leak: la fonte ha parlato del recente successo dei cozy game e del fatto che una serie di questo tipo prodotta da Nintendo "dimenticata" stia per tornare... "abbaiando".
Ci sarebbe anche un nuovo Star Fox
Il ritorno di Star Fox su Nintendo Switch 2 rappresenta per malo932 solo il primo passo di una strategia volta a rilanciare la serie, e infatti il leaker sostiene che Nintendo stia lavorando a un nuovo capitolo della saga in stile adventure.
Sempre nell'ottica di un rilancio si è parlato di un DLC di Mario Kart World dedicato proprio a Star Fox e in arrivo nel corso del prossimo anno, ma non mancano ulteriori indiscrezioni in merito alla line-up di Nintendo Switch 2.
Le voci fanno infatti riferimento a un remake di Super Metroid, a un nuovo capitolo di Wario Land e a un nuovo Mario in 3D, mentre su Twitter NecroFelipe di Universo Nintendo ha citato il ritorno di Luigi's Mansion con un quarto episodio.
Quanti e quali di questi rumor si riveleranno corretti? Come detto cominceremo a scoprirlo fra pochi giorni, quando Nintendo trasmetterà i suoi due nuovi Direct.