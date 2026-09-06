Secondo quanto riferito da malo932, il leaker che ha rivelato in anticipo i remake di Star Fox e The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Nintendo potrebbe annunciare un nuovo Super Smash Bros. e nintendogs.

La stessa fonte ha anticipato correttamente l'arrivo dei due Nintendo Direct che verranno trasmessi l'8 e il 9 settembre, ed esiste dunque la possibilità che questi titoli vengano presentati ufficialmente proprio nel corso degli eventi in questione, in particolare quello di mercoledì.

Per Super Smash Bros. si tratterebbe di un debutto su Nintendo Switch 2 con un capitolo apparentemente inedito e non con la semplice riedizione di Ultimate, stando alle parole di malo932. Troveremo ancora Masahiro Sakurai alla direzione?

Per quanto riguarda invece i riferimenti a nintendogs, si tratta della parte più criptica del leak: la fonte ha parlato del recente successo dei cozy game e del fatto che una serie di questo tipo prodotta da Nintendo "dimenticata" stia per tornare... "abbaiando".