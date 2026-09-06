Civilization 7, annunciato il grande update Arc of Tomorrow e l'espansione a pagamento Earthrise

2K e Firaxis Games hanno annunciato una serie di novità di grande peso per Sid Meier's Civilization 7 , che nel 2027 si espanderà con il massiccio aggiornamento gratuito Arc of Tomorrow e con la prima espansione a pagamento, Earthrise .

Le novità in arrivo nei prossimi mesi e nel 2027

Stando a quanto comunicato da Firaxis, Arc of Tomorrow rappresenta il più ambizioso aggiornamento gratuito mai realizzato per Civilization 7. Il fulcro è l'arrivo dell'Atomic Age, una quarta Era che estende la timeline dal secondo dopoguerra al futuro prossimo. L'update introduce una modernizzazione generale del mondo di gioco: nuove architetture urbane, alberi tecnologici e civici aggiornati, Triumphs inediti, politiche sociali e nuovi eventi narrativi. Debuttano anche nuove civiltà e leader, tra cui il ritorno di Gandhi, mentre il gameplay nucleare viene ampliato con unità e opzioni offensive e difensive che aggiungono una nuova interpretazione della distruzione reciproca assicurata.

Sul fronte gestionale, i giocatori potranno riconoscere l'indipendenza degli insediamenti e trasformarli in City-State, ottenendo strumenti aggiuntivi per controllare dimensioni e lealtà dell'impero. Arrivano inoltre le Great Works of Film, con troupe cinematografiche alla ricerca di location ideali, e i Manufactured Goods, risorse avanzate ottenute combinando commodity specifiche, come l'Uranio Arricchito.

Earthrise, in arrivo sempre nel 2027, è invece la prima espansione a pagamento e porta Civilization 7 nell'era della corsa allo spazio. La campagna abbraccia più epoche: dall'Antichità, in cui si mappano le stelle e si nominano i corpi celesti, all'era moderna con le prime missioni orbitali, fino all'Atomic Age, dove le agenzie spaziali permettono di lanciare spedizioni nel sistema solare alla ricerca di nuove risorse e pianeti. L'espansione introduce anche meccaniche di adattabilità ambientale, che consentono di modificare il terreno, contrastare i disastri naturali e persino invertire il riscaldamento globale.

Chiude il quadro l'update 1.5.0, previsto per settembre, che include la mappa Earth con True Start Location, miglioramenti alla generazione delle risorse, aggiornamenti alle mappe Terra Incognita e Shuffle, nuove opzioni diplomatiche e vari interventi all'interfaccia.