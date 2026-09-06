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Civilization 7, annunciato il grande update Arc of Tomorrow e l'espansione a pagamento Earthrise

Civilization 7 si prepara a un biennio ricco di novità: Firaxis annuncia l'update gratuito Arc of Tomorrow, la prima espansione Earthrise e l'aggiornamento 1.5.0 in arrivo a settembre.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/09/2026
Artwork di Civilization 7: Earthrise
Sid Meier's Civilization VII
Sid Meier's Civilization VII
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2K e Firaxis Games hanno annunciato una serie di novità di grande peso per Sid Meier's Civilization 7, che nel 2027 si espanderà con il massiccio aggiornamento gratuito Arc of Tomorrow e con la prima espansione a pagamento, Earthrise.

Prima di questi contenuti, a settembre arriverà anche l'aggiornamento 1.5.0, focalizzato su miglioramenti alla qualità della vita e sull'introduzione della mappa True Start Location: Earth.

Le novità in arrivo nei prossimi mesi e nel 2027

Stando a quanto comunicato da Firaxis, Arc of Tomorrow rappresenta il più ambizioso aggiornamento gratuito mai realizzato per Civilization 7. Il fulcro è l'arrivo dell'Atomic Age, una quarta Era che estende la timeline dal secondo dopoguerra al futuro prossimo. L'update introduce una modernizzazione generale del mondo di gioco: nuove architetture urbane, alberi tecnologici e civici aggiornati, Triumphs inediti, politiche sociali e nuovi eventi narrativi. Debuttano anche nuove civiltà e leader, tra cui il ritorno di Gandhi, mentre il gameplay nucleare viene ampliato con unità e opzioni offensive e difensive che aggiungono una nuova interpretazione della distruzione reciproca assicurata.

Sul fronte gestionale, i giocatori potranno riconoscere l'indipendenza degli insediamenti e trasformarli in City-State, ottenendo strumenti aggiuntivi per controllare dimensioni e lealtà dell'impero. Arrivano inoltre le Great Works of Film, con troupe cinematografiche alla ricerca di location ideali, e i Manufactured Goods, risorse avanzate ottenute combinando commodity specifiche, come l'Uranio Arricchito.

Earthrise, in arrivo sempre nel 2027, è invece la prima espansione a pagamento e porta Civilization 7 nell'era della corsa allo spazio. La campagna abbraccia più epoche: dall'Antichità, in cui si mappano le stelle e si nominano i corpi celesti, all'era moderna con le prime missioni orbitali, fino all'Atomic Age, dove le agenzie spaziali permettono di lanciare spedizioni nel sistema solare alla ricerca di nuove risorse e pianeti. L'espansione introduce anche meccaniche di adattabilità ambientale, che consentono di modificare il terreno, contrastare i disastri naturali e persino invertire il riscaldamento globale.

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Chiude il quadro l'update 1.5.0, previsto per settembre, che include la mappa Earth con True Start Location, miglioramenti alla generazione delle risorse, aggiornamenti alle mappe Terra Incognita e Shuffle, nuove opzioni diplomatiche e vari interventi all'interfaccia.

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