Orbitals batte Elden Ring e Onimusha nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Orbitals ha battuto Elden Ring e Onimusha: Way of the Sword, aggiudicandosi al debutto la vetta della classifica eShop di Nintendo Switch 2: un risultato eccellente per il titolo sviluppato dal team giapponese Shapefarm.
Mentre per il soulslike di FromSoftware si tratta della prima sconfitta dopo diverse settimane di dominio incontrastato, Onimusha: Way of the Sword è al suo esordio su eShop ma non è riuscito a fare meglio della terza posizione.
- Orbitals
- Elden Ring
- Onimusha: Way of the Sword
- NBA 2K27
- Mario Kart World
- Cyberpunk 2077
- Pokémon Pokopia
- Splatoon Raiders
- Moonlighter 2
- Orbitals
Restando in tema di new entry, questa settimana segna il debutto anche di NBA 2K27 e Moonlighter 2, due produzioni estremamente diverse ma entrambe accolte con discreto entusiasmo da parte dei possessori di Nintendo Switch 2.
La classifica dei giochi solo in digitale
L'appena citato Moonlighter 2: The Endless Vault, uscito il 2 settembre dopo un lungo periodo in accesso anticipato, è riuscito a conquistare la classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale.
- Moonlighter 2
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Red Dead Redemption
- Moonlight Peaks
- Marvel Cosmic Invasion
- Metal Gear Solid 4
- Big Walk
- Dave the Diver
- Fallout 4
- Deltarune
Dietro l'action RPG sviluppato da Digital Sun troviamo in questo caso The Elder Scrolls V: Skyrim in seconda posizione e Red Dead Redemption in terza, con Moonlight Peaks e Marvel Cosmic Invasion a completare una top five che appare piuttosto variegata.