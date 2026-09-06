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Orbitals batte Elden Ring e Onimusha nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Eccellente debutto per Orbitals nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2: il titolo di Shapefarm è riuscito a battere Elden Ring e Onimusha: Way of the Sword.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   06/09/2026
I protagonisti di Orbitals
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Orbitals ha battuto Elden Ring e Onimusha: Way of the Sword, aggiudicandosi al debutto la vetta della classifica eShop di Nintendo Switch 2: un risultato eccellente per il titolo sviluppato dal team giapponese Shapefarm.

Mentre per il soulslike di FromSoftware si tratta della prima sconfitta dopo diverse settimane di dominio incontrastato, Onimusha: Way of the Sword è al suo esordio su eShop ma non è riuscito a fare meglio della terza posizione.

  1. Orbitals
  2. Elden Ring
  3. Onimusha: Way of the Sword
  4. NBA 2K27
  5. Mario Kart World
  6. Cyberpunk 2077
  7. Pokémon Pokopia
  8. Splatoon Raiders
  9. Moonlighter 2
  10. Orbitals
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Restando in tema di new entry, questa settimana segna il debutto anche di NBA 2K27 e Moonlighter 2, due produzioni estremamente diverse ma entrambe accolte con discreto entusiasmo da parte dei possessori di Nintendo Switch 2.

La classifica dei giochi solo in digitale

L'appena citato Moonlighter 2: The Endless Vault, uscito il 2 settembre dopo un lungo periodo in accesso anticipato, è riuscito a conquistare la classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale.

  1. Moonlighter 2
  2. The Elder Scrolls V: Skyrim
  3. Red Dead Redemption
  4. Moonlight Peaks
  5. Marvel Cosmic Invasion
  6. Metal Gear Solid 4
  7. Big Walk
  8. Dave the Diver
  9. Fallout 4
  10. Deltarune

Dietro l'action RPG sviluppato da Digital Sun troviamo in questo caso The Elder Scrolls V: Skyrim in seconda posizione e Red Dead Redemption in terza, con Moonlight Peaks e Marvel Cosmic Invasion a completare una top five che appare piuttosto variegata.

#Nintendo eShop #Classifica
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