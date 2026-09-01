Se avete messo piede in questo mondo tra la seconda metà del secolo scorso e i primi anni di questo nuovo millennio, probabilmente anche voi tornavate a casa da scuola e accendevate la televisione, con più o meno interesse, su uno dei diversi canali che, a quell'ora, proponevano i "cartoni animati". E, sempre se prendete posto sotto quell'ombrello transgenerazionale, sicuramente vi sarà capitato di andare a casa di compagni di scuola e videogiocare in compagnia, sullo stesso schermo, fino all'arrivo dei vostri genitori. Questi "rituali" hanno incrociato, per vie dirette o traverse, l'esistenza di tutti, e forse lo fanno ancora oggi (anche se non possiamo dirlo con certezza perché è da un po' che siamo fuori dal giro). Di conseguenza, si sono cristallizzati in noi come inneschi nostalgici che partono ogni qualvolta ci imbattiamo in un episodio a caso di quella serie che ci faceva compagnia durante le merende pomeridiane o vediamo due controller con cavo prendere polvere su uno scaffale. L'impulso è immediato: resta sul canale e continua a guardare; prendi i "joystick", tuo cugino e attacca la console alla corrente. Questi stessi inneschi entrano in atto quando tutto ciò trova una forma nuova, inedita, in grado, però, di richiamare a quegli eterni pargoletti che dimorano dentro di noi.

Uno dei casi più eclatanti di tale fenomeno, in questo periodo storico pur pieno di commistioni di stili, tecniche e medium, è senz'altro Orbitals, esclusiva Nintendo Switch 2 che ha saputo far parlare di sé sin dall'annuncio, sviluppata dallo studio giapponese dal sapore cosmopolita Shapefarm e distribuita da Kepler Interactive. Noi l'abbiamo giocato in compagnia, proprio come ai "vecchi tempi", e possiamo confermare che quell'innesco si è attivato. Eccome se si è attivato.