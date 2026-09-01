AirPods con fotocamere: il nuovo sistema potrebbe migliorare l’audio spaziale

Emergono nuove indiscrezioni sui prossimi AirPods con fotocamere . Oltre alle funzioni basate sull'intelligenza visiva di Siri, sono previsti cambiamenti anche per quanto concerne l'esperienza e la godibilità d'uso. A quanto pare, infatti, anche l'audio spaziale potrebbe beneficiare di importanti miglioramenti . Vediamo nel dettaglio come potrebbe cambiare e cosa sappiamo finora.

Il rilevamento dello schermo funzionerebbe in background e dovrebbe sospendersi quando l'utente è in movimento. Si parla inoltre di una funzionalità di ragionamento visivo basata su server , con supporto a Visual Intelligence. Ovviamente si tratta di informazioni da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite ufficiali, dato che manca ancora molto tempo al loro debutto. Gli auricolari, infatti, dovrebbero arrivare nel 2027 , quindi non aspettatevi la loro comparsa all'evento del 9 settembre.

Queste nuove informazioni sono state individuate nel codice di macOS Tahoe 26.7, che include indizi sulle funzionalità dei nuovi AirPods. Gli attuali auricolari sono già dotati di sensori che consentono una funzione di tracciamento della testa con audio spaziale, ma le fotocamere dovrebbero contribuire ulteriormente alla precisione di questa funzionalità . Secondo quanto riportato, infatti, i nuovi AirPods dovrebbero essere in grado di individuare lo schermo fisico che l'utente sta guardando , riconoscendo tablet, televisori, smartphone e monitor, anche quando sono presenti più display contemporaneamente, per indirizzare l'audio verso quello osservato.

Altri dettagli

Stando alle indiscrezioni, Apple starebbe sviluppando due varianti, identificate internamente con i codici B798 e B790. È da specificare, però, che gli auricolari non sono dotati di vere e proprie videocamere in grado di registrare, piuttosto il loro obiettivo è raccogliere informazioni sull'ambiente circostante e fornire informazioni aggiuntive sul contesto.

Resta da capire, ovviamente, se i nuovi AirPods con fotocamere arriveranno anche in Europa e se verranno introdotte eventuali limitazioni per il nostro mercato. E a voi interessa un prodotto simile? Come sempre, fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo, ricordiamo che John Ternus è ufficialmente il nuovo CEO di Apple.