Nintendo Switch 2 in offerta su AliExpress: sfrutta i coupon e lo sconto PayPal per risparmiare

La console Nintendo Switch 2 (versione europea) è attualmente su AliExpress a 449,77 €, ma con il codice ITFS45 o ITAFF45 potrai risparmiare altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
Ricordiamo che è disponibile anche lo sconto PayPal: potrai usufruire di ulteriori 20 € di sconto se scegli PayPal come metodo di pagamento. Si tratta dell'occasione perfetta per acquistare la console, dato che i prezzi sono ufficialmente aumentati. Le offerte sono valide dal 1° al 7 settembre, ma i codici hanno un limite di riscatto e i prodotti potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un'esperienza ancora più coinvolgente
Questa console introduce numerosi miglioramenti per offrirti sessioni di gioco ancora più coinvolgenti e divertenti. Tra questi troviamo display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz, oltre a una stabilità potenziata in modalità TV, nonché caricamenti più rapidi.
Contribuiscono i nuovi Joy-Con magnetici che offrono una precisione superiore, oltre a una connessione più solida, mentre il design complessivo garantisce maggiore comfort e durata. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.