Preparati a riscattare i nuovi coupon di AliExpress: torna anche lo sconto PayPal per risparmiare ulteriormente

Questi codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

Torna lo sconto PayPal

Non è tutto, perché torna lo sconto PayPal. Più precisamente, avrai diritto a uno sconto di 20 € su un acquisto minimo di 199 € (pagando con PayPal al checkout). Si tratta quindi di un ulteriore modo per risparmiare quanto più possibile. Ovviamente ti informeremo se dovessimo notare offerte particolarmente interessanti, tra console, elettronica e smartphone. A tal proposito, se vuoi scoprire altre offerte speciali, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.