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Preparati a riscattare i nuovi coupon di AliExpress: torna anche lo sconto PayPal per risparmiare ulteriormente

A partire dalla mezzanotte del 1° settembre, quindi da questa notte, partiranno le offerte AliExpress Local Day. Assicurati di riscattare i seguenti coupon per risparmiare quanto più possibile.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   31/08/2026
Offerte AliExpress

Sta per partire il nuovo AliExpress Local Day con diverse offerte. Per l'occasione, ti suggeriamo di prepararti a riscattare i seguenti coupon, disponibili a partire dalla mezzanotte del 1° settembre (quindi stasera, per intenderci). Alcuni potrebbero essere già attivi, quindi ti suggeriamo come sempre di tenere d'occhio il Centro Coupon.

Ecco di seguito un pratico riepilogo dei codici da poter riscattare e tutte le promozioni speciali.

I nuovi coupon da riscattare

Ecco un elenco dei codici da poter riscattare allo scoccare della mezzanotte, in modo da assicurarti sconti esclusivi una volta trovato il prodotto ideale. Come anticipato, alcuni coupon potrebbero essere già disponibili, quindi assicurati di consultare la pagina frequentemente:

  • ITFS02 - 2 € di sconto su un acquisto minimo di 18 €
  • ITFS06 - 6 € di sconto su un acquisto minimo di 45 €
  • ITFS12 - 12 € di sconto su un acquisto minimo di 99 €
  • ITFS18 - 18 € di sconto su un acquisto minimo di 149 €
  • ITFS30 - 30 € di sconto su un acquisto minimo di 239 €
  • ITFS45 - 45 € di sconto su un acquisto minimo di 359 €
  • ITFS60 - 60 € di sconto su un acquisto minimo di 479 €

Questi codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

Torna lo sconto PayPal

Non è tutto, perché torna lo sconto PayPal. Più precisamente, avrai diritto a uno sconto di 20 € su un acquisto minimo di 199 € (pagando con PayPal al checkout). Si tratta quindi di un ulteriore modo per risparmiare quanto più possibile. Ovviamente ti informeremo se dovessimo notare offerte particolarmente interessanti, tra console, elettronica e smartphone. A tal proposito, se vuoi scoprire altre offerte speciali, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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