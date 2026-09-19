L'edizione fisica di Metroid Ravenous per Switch 2 è disponibile in preordine su Amazon

Su Amazon è attualmente possibile preordinare Metroid Ravenous per Nintendo Switch 2 a 69,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. La Special Edition non è ancora disponibile, ma ti consigliamo di tenere d'occhio questo link. Ovviamente ti aggiorneremo non appena potrà essere preordinata.
Il gioco è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 28 gennaio 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Una nuova avventura
Si tratta del nuovo capitolo dell'amatissima serie, con grafica 3D e Samus Aran come protagonista. Il gameplay introduce alcune novità, come un'abilità inedita che permette a Samus di prosciugare l'energia dei nemici. Il gioco per Nintendo Switch 2, secondo quanto indicato dall'eShop di Nintendo, peserà 20,2 GB e sarà giocabile in modalità TV, tabletop e portatile. Inoltre, è confermata la presenza dell'italiano e supporta amiibo, output HDR e 120 Hz, sebbene non siano state indicate le esatte modalità grafiche.
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