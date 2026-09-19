L'edizione fisica di Metroid Ravenous per Switch 2 è disponibile in preordine su Amazon

Il gioco è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 28 gennaio 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Su Amazon è attualmente possibile preordinare Metroid Ravenous per Nintendo Switch 2 a 69,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. La Special Edition non è ancora disponibile, ma ti consigliamo di tenere d'occhio questo link . Ovviamente ti aggiorneremo non appena potrà essere preordinata.

Una nuova avventura

Si tratta del nuovo capitolo dell'amatissima serie, con grafica 3D e Samus Aran come protagonista. Il gameplay introduce alcune novità, come un'abilità inedita che permette a Samus di prosciugare l'energia dei nemici. Il gioco per Nintendo Switch 2, secondo quanto indicato dall'eShop di Nintendo, peserà 20,2 GB e sarà giocabile in modalità TV, tabletop e portatile. Inoltre, è confermata la presenza dell'italiano e supporta amiibo, output HDR e 120 Hz, sebbene non siano state indicate le esatte modalità grafiche.

Metroid: Ravenous

Se sei curioso di saperne di più, puoi approfondire ulteriori dettagli su Metroid: Ravenous nel nostro speciale dedicato. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.