Dragon Ball: Sparking! Zero presenta alcuni dei personaggi di Super Limit Breaking Neo

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo, spettacolare trailer per presentare alcuni dei personaggi di Super Limit Breaking Neo, il ricco pacchetto scaricabile disponibile per Dragon Ball: Sparking! Zero.

Il video non mancherà di entusiasmare i fan dell'opera creata dal compianto Akira Toriyama, visto che i combattenti in questione arrivano da archi narrativi classici e poco esplorati; vedi ad esempio il primo Goku adulto e il Piccolo malvagio del Torneo Tenkaichi in cui i due si sono letteralmente massacrati.

Dagli stessi episodi della serie animata arriva anche questa versione di Tenshinhan, mentre nonno Gohan, Taobaibai, il Generale Blue del Red Ribbon, Nam, Ottone e Akkuman provengono da storie che si sono svolte alcuni anni prima.

Come detto, il DLC Super Limit Breaking NEO è disponibile già da qualche tempo, nello specifico dallo scorso luglio, per tutti i possessori di Dragon Ball: Sparking! Zero.