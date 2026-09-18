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Dragon Ball: Sparking! Zero presenta alcuni dei personaggi di Super Limit Breaking Neo

Bandai Namco ha pubblicato un trailer che presenta alcuni dei personaggi del pacchetto Super Limit Breaking Neo per Dragon Ball: Sparking! Zero.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   18/09/2026
Piccolo in Dragon Ball: Sparking! Zero - Super Limit Breaking Neo
Dragon Ball: Sparking! Zero
Dragon Ball: Sparking! Zero
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Bandai Namco ha pubblicato un nuovo, spettacolare trailer per presentare alcuni dei personaggi di Super Limit Breaking Neo, il ricco pacchetto scaricabile disponibile per Dragon Ball: Sparking! Zero.

Il video non mancherà di entusiasmare i fan dell'opera creata dal compianto Akira Toriyama, visto che i combattenti in questione arrivano da archi narrativi classici e poco esplorati; vedi ad esempio il primo Goku adulto e il Piccolo malvagio del Torneo Tenkaichi in cui i due si sono letteralmente massacrati.

Dagli stessi episodi della serie animata arriva anche questa versione di Tenshinhan, mentre nonno Gohan, Taobaibai, il Generale Blue del Red Ribbon, Nam, Ottone e Akkuman provengono da storie che si sono svolte alcuni anni prima.

Dragon Ball: Sparking! Zero - Super Limit-Breaking NEO è disponibile oggi, trailer di lancio Dragon Ball: Sparking! Zero - Super Limit-Breaking NEO è disponibile oggi, trailer di lancio

Come detto, il DLC Super Limit Breaking NEO è disponibile già da qualche tempo, nello specifico dallo scorso luglio, per tutti i possessori di Dragon Ball: Sparking! Zero.

Un roster sempre più completo

Come sappiamo, il DLC Super Limit Breaking Neo include oltre trenta personaggi e va dunque ad arricchire ulteriormente il già solidissimo roster di Dragon Ball: Sparking! Zero, facendogli superare abbondantemente i duecento combattenti.

A questo punto immaginiamo che Bandai Namco continuerà a supportare il gioco con ulteriori DLC pieni di personaggi e sarà interessante vedere dove andranno ad attingere esattamente, visto che appunto l'attuale dotazione è quasi completa.

Dragon Ball: Sparking! Zero è attualmente disponibile nelle versioni PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

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