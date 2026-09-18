0

Gungrave G.O.R.E: Blood Heat si mostra in un nuovo trailer d'azione

Gungrave G.O.R.E: Blood Heat si mostra con un nuovo trailer che mette in scena momenti d'intermezzo e sequenze di gameplay, a mostrare l'azione veloce e dinamica che lo caratterizza.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/09/2026
Il protagonista di Gungrave GORE: Blood Heat

Studio Ibbymob ha pubblicato un nuovo trailer per Gungrave G.O.R.E: Blood Heat, un video pieno di azione che si chiama per l'appunto "action", e mostra qualcosa tra gameplay e scene d'intermezzo di questo titolo un po' in vecchio stile.

Si tratta di una rielaborazione totale del vecchio Gungrave G.O.R.E., che riprende gli elementi fondamentali dell'originale ma ne arricchisce struttura e contenuti per una sorta di versione migliorata sotto tutti gli aspetti del titolo lanciato originariamente nei primi anni 2000.

Annunciato a settembre dell'anno scorso, Gungrave GORE Blood Heat è un remake, sostanzialmente, modernizzato con un nuovo motore grafico e una qualità visiva migliorata ma con diverse novità anche sul fronte del gameplay.

Un aspetto tutto nuovo, e non solo

Gungrave G.O.R.E: Blood Heat è stato costruito su Unreal Engine 5 e rappresenta così una notevole evoluzione tecnica rispetto alla versione precedente, che si riflette sia nell'azione di gioco che nelle scene d'intermezzo.

Il sistema di combattimento "stylish" dell'originale è stato ulteriormente ampliato e approfondito in questa nuova versione, risultando più coinvolgente e ricco.

Le variazioni sono andate a modificare anche il ritmo di gioco, che risulta ora più veloce e dinamico, aumentando la velocità e la soddisfazione nell'eseguire attacchi e combo.

Gungrave G.O.R.E Ultimate Enhanced Edition, trailer di lancio su Nintendo Switch Gungrave G.O.R.E Ultimate Enhanced Edition, trailer di lancio su Nintendo Switch

Anche le animazioni sono state completamente rifatte, migliorando l'effetto generale della grafica e risultando anche in un'azione più fluida, con movimenti collegati meglio e collisioni riviste e corrette.

Gli avanzamenti tecnologici sono inoltre visibili anche nel miglioramento dell'intelligenza artificiale dei nemici e nelle possibilità di interazione con gli scenari, inoltre sono stati introdotti nuovi personaggi.

Gungrave G.O.R.E: Blood Heat non ha ancora una data di uscita ma dovrebbe arrivare su PC, PS5 e Xbox Series X|S entro la fine del 2026.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Gungrave G.O.R.E: Blood Heat si mostra in un nuovo trailer d'azione