Gungrave G.O.R.E: Blood Heat si mostra in un nuovo trailer d'azione

Annunciato a settembre dell'anno scorso, Gungrave GORE Blood Heat è un remake , sostanzialmente, modernizzato con un nuovo motore grafico e una qualità visiva migliorata ma con diverse novità anche sul fronte del gameplay.

Studio Ibbymob ha pubblicato un nuovo trailer per Gungrave G.O.R.E: Blood Heat , un video pieno di azione che si chiama per l'appunto "action", e mostra qualcosa tra gameplay e scene d'intermezzo di questo titolo un po' in vecchio stile.

Un aspetto tutto nuovo, e non solo

Gungrave G.O.R.E: Blood Heat è stato costruito su Unreal Engine 5 e rappresenta così una notevole evoluzione tecnica rispetto alla versione precedente, che si riflette sia nell'azione di gioco che nelle scene d'intermezzo.

Il sistema di combattimento "stylish" dell'originale è stato ulteriormente ampliato e approfondito in questa nuova versione, risultando più coinvolgente e ricco.

Le variazioni sono andate a modificare anche il ritmo di gioco, che risulta ora più veloce e dinamico, aumentando la velocità e la soddisfazione nell'eseguire attacchi e combo.

Anche le animazioni sono state completamente rifatte, migliorando l'effetto generale della grafica e risultando anche in un'azione più fluida, con movimenti collegati meglio e collisioni riviste e corrette.

Gli avanzamenti tecnologici sono inoltre visibili anche nel miglioramento dell'intelligenza artificiale dei nemici e nelle possibilità di interazione con gli scenari, inoltre sono stati introdotti nuovi personaggi.

Gungrave G.O.R.E: Blood Heat non ha ancora una data di uscita ma dovrebbe arrivare su PC, PS5 e Xbox Series X|S entro la fine del 2026.