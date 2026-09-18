Silent Hill: Townfall potrebbe ricevere voti migliori di Silent Hill 2 Remake e Silent Hill f

Un maggiore effetto sorpresa

"Sia Silent Hill 2 che f hanno ricevuto elogi altissimi e i loro punteggi su Metacritic sono stati ottimi", ha detto Okamoto, "sono fiducioso che Townfall otterrà un successo altrettanto grande", aggiungendo che "Sono talmente fiducioso da ritenere che potrebbe rivelarsi il capolavoro di questo rilancio, quindi nutro aspettative estremamente elevate".

Insomma, secondo il producer possiamo aspettarci grandi cose dal nuovo capitolo inedito, cosa che potrebbe risultare ancora più sorprendente perché si tratta di un titolo che non ha attirato tanta attenzione quando Silent Hill f e Silent Hill 2 remake, come riferito dallo sviluppatore.

La mancanza di hype generale, secondo Okamoto, deriva dal fatto che si è visto ancora poco del nuovo capitolo, soprattutto sul fronte del gameplay, tuttavia tenendo conto delle reazioni positive di chi ha effettivamente provato il gioco, Okamoto ritiene che Silent Hill: Townfall finirà per ottenere un grande successo.

"Al momento, ad alcuni potrebbe sembrare un po' sottotono, ma ascoltando le reazioni di chi ha provato la demo, riteniamo che sarà valutato molto positivamente".

Proprio nei giorni scorsi abbiamo visto le funzionalità su PS5 di Silent Hill: Townfall e sono state svelate le dimensioni su PS5 e la date del preload.