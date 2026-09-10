Cosa ha convinto Terry O'Quinn a recitare in Silent Hill: Townfall? Stando alle parole dell'attore, noto soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva Lost, l'elemento decisivo è stato rappresentato dalla sceneggiatura del gioco.
O'Quinn ha detto che innanzituttto era consapevole del grande seguito di appassionati che la serie survival horror prodotta da Konami può vantare, e questo di per sé rappresentava un aspetto molto importante.
Tuttavia, ha spiegato l'attore, è stata soprattutto la sceneggiatura a convincerlo, grazie alla sua qualità e al suo spessore cinematografico: caratteristiche non sempre facili da ritrovare all'interno di un progetto videoludico.
Chiaramente le parole di O'Quinn hanno una valenza promozionale per Silent Hill: Townfall ma anche un peso specifico notevole, vista l'esperienza dell'attore americano e la sua riconoscibilità.
Un cast importante
Silent Hill: Townfall può contare su di un cast di attori importante e Terry O'Quinn interpreta nel gioco il personaggio di Richard: una figura enigmatica, che richiama Simon sull'isola di St. Amelia e fondamentalmente dà inizio agli eventi della storia.
Non solo: appartiene a Richard una delle voci che il protagonista di Silent Hill: Townfall sente all'interno del CRTV, il televisore portatile che ci consentirà di ricevere indicazioni su cosa fare e di notare particolari dello scenario a cui prestare attenzione.