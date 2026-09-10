Cosa ha convinto Terry O'Quinn a recitare in Silent Hill: Townfall? Stando alle parole dell'attore, noto soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva Lost, l'elemento decisivo è stato rappresentato dalla sceneggiatura del gioco.

O'Quinn ha detto che innanzituttto era consapevole del grande seguito di appassionati che la serie survival horror prodotta da Konami può vantare, e questo di per sé rappresentava un aspetto molto importante.

Tuttavia, ha spiegato l'attore, è stata soprattutto la sceneggiatura a convincerlo, grazie alla sua qualità e al suo spessore cinematografico: caratteristiche non sempre facili da ritrovare all'interno di un progetto videoludico.

Chiaramente le parole di O'Quinn hanno una valenza promozionale per Silent Hill: Townfall ma anche un peso specifico notevole, vista l'esperienza dell'attore americano e la sua riconoscibilità.