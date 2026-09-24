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Cala la nebbia in Scozia: Silent Hill: Townfall è disponibile da oggi

Konami presenta la storia e le meccaniche di Silent Hill: Townfall, horror psicologico ambientato nel 1996 sull'isolata isola scozzese di St. Amelia.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   24/09/2026
Il protagonista di Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall
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Konami ha annunciato che Silent Hill: Townfall è disponibile da oggi. Preparatevi quindi a vestire i panni di Simon Ordell, richiamato sull'isola di St. Amelia con l'obiettivo di "sistemare le cose". Al suo arrivo, Simon trova una città apparentemente abbandonata e immersa in una fitta nebbia, ma l'assenza di abitanti nasconde qualcosa che continua a muoversi sotto la superficie.

L'avventura di

Spinto dalla necessità di comprendere il proprio legame con l'isola e con le persone che l'hanno abitata, Simon si addentrerà progressivamente nella città, ricostruendo frammenti di un passato che torna lentamente a galla. La narrazione sarà quindi strettamente legata all'esplorazione dell'ambiente e alla scoperta degli eventi che hanno segnato la storia di St. Amelia.

L'esperienza è interamente in prima persona e combina esplorazione, fuga, combattimenti ed enigmi legati alla storia. Simon ha a disposizione un arsenale e una quantità di strumenti limitati, tra cui la CRTV, una particolare televisione portatile capace di sintonizzarsi su segnali instabili. Come spiegato nella nostra recensione, questo strumento ha una funzione molto precisa nel gameplay.

L'esplorazione porterà quindi Simon a immergersi sempre più nella storia dell'isola, seguendo gli indizi lasciati dagli abitanti e cercando di comprendere cosa si nasconda dietro il suo apparente abbandono.

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