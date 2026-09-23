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GTA 6 rovinerà le prestazioni degli sportivi quando uscirà, dice una star dell'NBA

Una star dell'NBA ritiene che con la pubblicazione di GTA 6 molti sportivi non riusciranno più a dedicarsi al proprio lavoro quanto dovrebbero.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/09/2026
Lucia e Jason di GTA 6 appoggiati su una auto di fronte a degli alberi e degli edifici
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Un giocatotre dell'NBA - Steven Adams - ha avvertito i fan di aspettarsi un calo delle prestazioni "a livello di intera lega" per gli atleti di tutti gli sport nel mese di novembre, a causa dell'uscita di GTA 6.

Vediamo cosa ha dichiarato.

Il commento dello sportivo

Parlando con i media, il giocatore dei Houston Rockets ha avvertito che il rendimento degli atleti crollerà a novembre, non solo nell'NBA, ma anche nella NFL. Succederà anche in Italia?

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Ha sottolineato che l'uscita di Grand Theft Auto 6 distrarrà con ogni probabilità sia i giocatori che gli allenatori, ma si aspetta che la situazione migliori a dicembre, una volta che avranno dedicato abbastanza tempo al gioco.

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"Dovreste prepararvi per novembre. Le prestazioni della lega... dell'intera lega [caleranno]. Sta per uscire GTA. Guardate la NFL, guardate tutte le altre leghe e vedrete i rendimenti crollare a picco, amico mio. Solo per il mese di novembre le prestazioni caleranno; poi dovrebbero risalire."

"La maggior parte dei ragazzi ci darà dentro; speriamo che finiscano il gioco. E anche lo staff tecnico, tra l'altro. Il lavoro di allenatori e scout sarà orrendo. Solo per novembre, ma spero che a dicembre la situazione si risollevi. Dovrebbe andare tutto bene."

Non a caso sono aumentate le richieste di ferie per il lancio di GTA 6 negli Stati Uniti.

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