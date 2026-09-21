GTA 6 può essere acquistato in 36 minuscole rate nel Regno Unito

Nel Regno Unito è possibile acquistare GTA 6 in trentasei minuscole rate, nell'ambito di un finanziamento che prevede un anticipo pari a 20 sterline e poi micropagamenti mensili da appena 1,39 sterline per tre anni.
A lanciare l'iniziativa è stato il gestore telefonico Virgin Media O2, che ha deciso di aprire le porte della promozione sia ai propri clienti che a chiunque altro: il TAEG previsto dal piano è dello 0% e la somma totale dovuta è di circa 70 sterline, ovverosia il prezzo effettivo del nuovo capitolo della serie targata Rockstar Games.
"Che i giocatori stiano contando i giorni che li separano dal ritorno a Vice City, pianificando partite insieme agli amici nel giorno del lancio, o si stiano semplicemente preparando per il più grande evento culturale del mondo videoludico, O2 vuole rendere più facile che mai partecipare a tutto questo senza dover sostenere una spesa iniziale elevata."
L'iniziativa di Virgin Media O2 non rappresenta l'unica maniera per acquistare GTA 6 a rate, vedi ad esempio il supporto da parte di molti rivenditori di sistemi come Klarna, ma nessun altro ha pensato di offrire pagamenti così ridotti su tre anni.
Sempre più un evento
Mentre negli Stati Uniti aumentano le richieste di ferie per il lancio di GTA 6, promozioni come quella messa in piedi da Virgin Media O2 non fanno che confermare la straordinaria importanza del gioco prodotto da Rockstar Games, tratteggiandone il lancio come un vero e proprio evento.
Un evento che si è fatto parecchio attendere, vedi le critiche degli azionisti di Take-Two in merito ai rinvii, ma ormai ci siamo: il prossimo 19 novembre potremo finalmente mettere le mani su Grand Theft Auto VI, a quanto pare sia pagandolo in un'unica soluzione che acquistandolo a rate.