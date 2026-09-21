GTA 6 può essere acquistato in 36 minuscole rate nel Regno Unito

Nel Regno Unito è possibile acquistare GTA 6 in trentasei minuscole rate, nell'ambito di un finanziamento che prevede un anticipo pari a 20 sterline e poi micropagamenti mensili da appena 1,39 sterline per tre anni.

A lanciare l'iniziativa è stato il gestore telefonico Virgin Media O2, che ha deciso di aprire le porte della promozione sia ai propri clienti che a chiunque altro: il TAEG previsto dal piano è dello 0% e la somma totale dovuta è di circa 70 sterline, ovverosia il prezzo effettivo del nuovo capitolo della serie targata Rockstar Games.

"Che i giocatori stiano contando i giorni che li separano dal ritorno a Vice City, pianificando partite insieme agli amici nel giorno del lancio, o si stiano semplicemente preparando per il più grande evento culturale del mondo videoludico, O2 vuole rendere più facile che mai partecipare a tutto questo senza dover sostenere una spesa iniziale elevata."

L'iniziativa di Virgin Media O2 non rappresenta l'unica maniera per acquistare GTA 6 a rate, vedi ad esempio il supporto da parte di molti rivenditori di sistemi come Klarna, ma nessun altro ha pensato di offrire pagamenti così ridotti su tre anni.