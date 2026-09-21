Lara Croft torna a Derby: raccolte 30.000 sterline per installare una statua in città

La scultura in fibra di vetro, alta circa 2,7 metri, era originariamente collocata presso il Camden Market di Londra per l'esibizione "Tomb Raider: The LIVE Experience". In seguito alla chiusura dell'evento nel 2023, l'opera era stata rimossa e messa in un magazzino.

Operazione recupero

L'iniziativa per il suo recupero è partita da Luke Earle, collezionista e organizzatore di un evento annuale dedicato alla serie presso il Derby QUAD. Earle ha lanciato una campagna su Kickstarter con l'obiettivo iniziale di raccogliere 30.000 sterline, somma necessaria per finanziare il trasporto, il restauro e l'installazione della statua nella città in cui aveva sede Core Design, lo studio di sviluppo che creò i primi capitoli della serie.

La statua di Lara Croft nella sua interezza

La raccolta fondi ha visto una forte accelerazione nelle sue fasi conclusive. A pochi giorni dal termine mancavano ancora oltre 10.000 sterline, ma l'obiettivo è stato superato grazie alle donazioni dei fan e a un contributo decisivo da parte del consiglio comunale di Derby, che ha voluto riconoscere l'impatto culturale del videogioco per la regione delle Midlands.

Commentando il risultato, Luke Earle ha dichiarato: "Abbiamo riscontrato tantissimo interesse e un numero incredibile di donazioni da parte dei fan di ogni dove, e siamo davvero grati al consiglio comunale per aver fatto la donazione finale che ci ha assicurato il raggiungimento del nostro obiettivo". Earle ha poi aggiunto: "Derby ha molto da guadagnare dall'esposizione pubblica di questa statua nel centro della città, dove residenti e visitatori potranno vederla. I suoi fan saranno davvero molto felici di sapere che questa raccolta fondi ha avuto successo, e sono certo che molti di loro staranno già pianificando di venire a Derby per vederla".

Anche il consigliere per la cultura e il turismo della città ha sottolineato l'importanza del progetto, ricordando come Derby abbia già intitolato una strada all'archeologa: "Lara Croft incarna lo spirito pionieristico di Derby e il talento creativo che ha inserito la nostra città nella mappa globale dei videogiochi. Da un piccolo studio locale, Tomb Raider è cresciuto fino a diventare un fenomeno mondiale, dando vita a tre film di successo e costruendo un'eredità culturale duratura. Siamo entusiasti di accoglierla a casa, presso il Derby Market Hall, nel suo trentesimo anniversario. Questa statua sarà un tributo al nostro patrimonio e ispirerà i futuri game designer e i pionieri creativi di Derby".

La collocazione definitiva della scultura sarà la balconata del Derby Market Hall, con l'obiettivo di completare i lavori in tempo per le celebrazioni del trentesimo anniversario della serie, previsto per la fine di ottobre. A margine delle notizie legate alle celebrazioni storiche, si ricorda che il prossimo capitolo videoludico del franchise, intitolato Tomb Raider: Legacy of Atlantis, è attualmente previsto per il 12 febbraio 2027 su PS5, PC, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2.