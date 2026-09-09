Trent'anni di Crash Bandicoot: dai limiti di PS1 al futuro con Microsoft

A trent'anni dal suo debutto, il marsupiale arancione continua a essere uno dei simboli più riconoscibili dell'epoca d'oro dei platform 3D e della prima PlayStation . Quando Crash Bandicoot arrivò nei negozi nell'autunno del 1996, pochi avrebbero immaginato che quel buffo animale antropomorfo sarebbe diventato il volto della console di Sony e una delle mascotte più amate dell'intera industria videoludica. Eppure la sua storia era iniziata solo alcuni anni prima, quando Naughty Dog , all'epoca un piccolo studio californiano con Sony alle spalle come publisher, decise di creare un platform che potesse competere con i giganti del genere.

La creazione e la sua promozione

L'obiettivo era ambizioso: realizzare un gioco interamente in 3D che mantenesse la precisione e l'immediatezza dei classici platform bidimensionali. Molte delle caratteristiche che oggi consideriamo inseparabili dall'identità di Crash Bandicoot videro la luce in realtà come risposte creative ai limiti tecnici della prima PlayStation. In una lunga serie di retrospettive pubblicate nel 2011, i cofondatori di Naughty Dog Andy Gavin e Jason Rubin raccontarono come l'obiettivo iniziale fosse creare una mascotte capace di colmare il vuoto lasciato a Sony dall'assenza di un personaggio iconico come Mario o Sonic. Lo stesso Gavin spiegò di essere rimasto sorpreso dal risultato: "Pensammo che forse, solo forse, saremmo riusciti a inserirci in quello spazio. Mi sembra ancora incredibile che abbia funzionato".

Uno screen dell'ultimo capitolo

Per ottenere un impatto visivo superiore alla concorrenza, il team sviluppò strumenti proprietari e adottò una soluzione tanto semplice quanto ingegnosa: costruire livelli a corridoio che permettessero alla telecamera di seguire sempre il protagonista senza perdere fluidità e agli ingegneri di utilizzare svariati trucchi per ridurre la profondità di campo e la quantità di poligoni generale. Fu una scelta tecnica determinante, resa possibile anche dall'esperienza del team nella programmazione di motori grafici altamente ottimizzati, capaci di sfruttare al massimo l'hardware della console.

D'altra parte Andy Gavin era un programmatore di grande esperienza che arrivava da un ambiente di alto livello come l'MIT dove ha svolto ricerca sull'intelligenza artificiale e sul linguaggio LISP presso l'AI Lab di Rodney Brooks. Il personaggio, inizialmente soprannominato "Willy the Wombat", cambiò più volte aspetto e perfino specie prima di diventare il bandicoot, Peramele in italiano, che conosciamo oggi. Il nome definitivo arrivò solo nelle ultime fasi dello sviluppo, mentre il carattere scanzonato, le animazioni esageratamente e volutamente cartoonesche e il celebre attacco vortice nacquero dall'idea di creare un eroe completamente diverso dai personaggi seriosi dell'epoca.

Anche le iconiche casse, oggi simbolo della serie, furono introdotte quasi per caso durante le fasi conclusive dello sviluppo. Furono programmate in un week-end, ma finirono per diventare uno degli elementi più riconoscibili dell'intera saga. Gavin aveva dichiarato che i livelli apparivano tecnicamente impressionanti ma non si sentiva ancora soddisfatto al 100%: "mancava ancora qualcosa".

Dopo aver programmato le casse, Rubin si occupò della modellazione grafica e di rifinire le animazioni, concludendo di fatto la programmazione del gioco e scoprendo quasi per caso quella che sarebbe diventata una delle meccaniche più iconiche dell'intera saga. Parallelamente, Sony ebbe il merito di costruire attorno al personaggio una delle campagne pubblicitarie più aggressive degli anni Novanta: celebre rimane lo spot in cui un attore travestito da Crash, armato di megafono, si presentava davanti alla sede americana di Nintendo per sfidare apertamente Mario, contribuendo a trasformare il marsupiale non soltanto nella mascotte di PlayStation, ma anche nel simbolo della crescente rivalità tra le due aziende durante la cosiddetta "console war" degli anni Novanta.