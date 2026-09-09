Frontier Developments rivede al rialzo l'utile operativo, grazie a risultati da record

Lo studio britannico, conosciuto soprattutto per serie come Planet Zoo e Planet Coaster , attribuisce il risultato a "forti performance commerciali, un controllo disciplinato dei costi e maggiori crediti fiscali e legati alla spesa".

Frontier Developments ha presentato i risultati finanziari relativi al FY26 , evidenziando una crescita significativa rispetto all'esercizio precedente. L'utile operativo rettificato ha raggiunto 21,4 milioni di sterline, con un incremento del 62% e il miglior risultato mai registrato dalla società.

Un grosso miglioramento

Il confronto con l'anno precedente risulta ancora più favorevole se si considera che nel FY25 Frontier aveva infatti ottenuto 3,9 milioni di sterline dalla vendita di alcuni diritti di pubblicazione. Escludendo questo guadagno una tantum, l'utile operativo rettificato del FY26 sarebbe più che raddoppiato su base annua.

I tirannosauri di Jurassic World Evolution 3

Anche i ricavi hanno registrato un incremento consistente, arrivando a 104,8 milioni di sterline, con una crescita del 16%. A sostenere il risultato sono stati soprattutto Jurassic World Evolution 3 e le serie Planet Coaster e Planet Zoo.

L'utile operativo complessivo è invece cresciuto del 97%, arrivando a 25 milioni di sterline. Frontier spiega che il risultato riflette "una solida performance commerciale sottostante insieme a un credito fiscale transitorio una tantum di 4,4 milioni di sterline". I risultati finanziari arrivano mentre Frontier continua a puntare sulla propria strategia CMS (Creative Management Simulation), alla base di alcune delle sue principali produzioni. Lo studio sta sviluppando un nuovo gioco basato su una proprietà intellettuale originale, che secondo la società è "in pieno sviluppo e procede secondo i piani".

L'obiettivo dichiarato è arrivare, nel lungo periodo, alla pubblicazione di un gioco CMS all'anno in media, affiancando le nuove produzioni alle serie già consolidate.

La roadmap comprende anche alcuni progetti su licenza. Frontier ha recentemente siglato un accordo con Disney per sviluppare e pubblicare un nuovo titolo basato sul portafoglio di proprietà intellettuali della compagnia.

Tra le prossime uscite figura inoltre Planet Zoo 2, previsto per il 13 ottobre 2026, mentre Warhammer 40,000: Chaos Gate - Deathwatch arriverà entro la fine del FY27.