Lo streaming è sempre più pieno di pubblicità: ormai è come la TV?

Non è solo un'impressione: i servizi di streaming stanno mostrando una quantità crescente di pubblicità rispetto all'inizio dell'anno. Le ultime statistiche fanno precisamente riferimento agli Stati Uniti e riguardano piattaforme come Netflix, Disney+, Paramount+ e HBO Max. Bisogna quindi capire quali siano i dati legati all'Italia, ma molti utenti hanno già notato un aumento della pubblicità durante la visione.
Sempre più pubblicità nello streaming
Netflix ha introdotto il suo primo abbonamento con pubblicità nel 2022, dando il via a una tendenza seguita negli anni successivi anche dalle altre principali piattaforme di streaming. Secondo un rapporto di Ampere Analysis, condiviso da Business Insider, il numero di spot negli Stati Uniti è aumentato del 18% tra gennaio e agosto 2026. Specifichiamo ancora una volta che si tratta di dati relativi esclusivamente agli Stati Uniti, quindi non sappiamo se lo stesso aumento si sia verificato anche in Italia. Negli ultimi mesi, però, diversi utenti hanno segnalato una maggiore presenza di pubblicità durante la visione, spesso anche più lunghe.
Come potete vedere dal grafico, la barra orizzontale mostra il numero medio di minuti di pubblicità su diversi servizi, come Paramount+, in testa alla classifica con 9,01 minuti di pubblicità all'ora, seguita da Hulu (8,23) e Disney+ (7,54). In poche parole, in un'ora di visione su Paramount+, si trascorre il 15% del tempo guardando pubblicità. Netflix, invece, è passata da 1,40 minuti di pubblicità all'ora nel gennaio 2026 a 2,44 minuti all'ora, registrando un aumento del 74%. Nonostante la forte crescita, il servizio mantiene comunque il carico pubblicitario complessivo più basso tra le principali piattaforme di streaming.
Discorso diverso per Prime Video di Amazon: si passa da 2,78 minuti di pubblicità a 2,60 minuti. Da non dimenticare, inoltre, che molti abbonamenti hanno subito aumenti di prezzo, rendendo ancora più significativo il crescente ricorso alla pubblicità da parte delle piattaforme.
Diversi piani, ma ne vale la pena?
Sempre più servizi promuovono abbonamenti supportati dalla pubblicità, in quanto gli annunci pubblicitari generano ancora più entrate. Gli utenti possono anche optare per piani privi di pubblicità, ma spesso devono pagare un prezzo più elevato per evitare gli annunci.
Voi avete riscontrato un aumento di pubblicità? Quali piattaforme di streaming utilizzate maggiormente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.