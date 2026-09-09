Lo streaming è sempre più pieno di pubblicità: ormai è come la TV?

Non è solo un'impressione: i servizi di streaming stanno mostrando una quantità crescente di pubblicità rispetto all'inizio dell'anno. Le ultime statistiche fanno precisamente riferimento agli Stati Uniti e riguardano piattaforme come Netflix, Disney+, Paramount+ e HBO Max. Bisogna quindi capire quali siano i dati legati all'Italia, ma molti utenti hanno già notato un aumento della pubblicità durante la visione.