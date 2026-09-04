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Netflix ha aumentato i prezzi nel Regno Unito per la seconda volta nel 2026, presto anche in Italia?

Per la seconda volta nel 2026, Netflix ha alzato i prezzi di tutti i suoi piani tariffari destinati al mercato britannico, compreso l'abbonamento con pubblicità.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   04/09/2026
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Netflix ha recentemente aggiornato i prezzi nel Regno Unito, applicando un aumento generalizzato a tutti i piani tariffari disponibili. Si tratta del secondo rincaro applicato dall'azienda nel Paese nel corso del 2026, dopo quello già registrato lo scorso mese di febbraio. Il che fa temere che potrebbe accadere lo stesso anche in altri territori, compresa l'Italia.

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Entrando nel dettaglio, il piano Standard con pubblicità ha subito un incremento di 2 sterline, passando dalle precedenti 5.99 sterline alle attuali 7.99 sterline al mese. Per quanto riguarda le opzioni prive di interruzioni pubblicitarie, il piano Standard registra un aumento di 1 sterlina (da 12.99 a 13.99 sterline mensili), mentre il piano Premium, che consente la visione in qualità 4K, HDR/Dolby Vision e l'utilizzo contemporaneo su quattro schermi, subisce un rincaro di 2 sterline, posizionandosi a 20.99 sterline al mese rispetto alle precedenti 18.99 sterline.

L'aggiornamento dei prezzi è già entrato in vigore per tutti i nuovi utenti che intendono sottoscrivere un abbonamento. Per chi è già cliente della piattaforma, invece, le nuove tariffe verranno applicate a partire dal prossimo ciclo di fatturazione utile.

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In merito a questa decisione, un portavoce di Netflix ha concesso una dichiarazione a Deadline per illustrare le motivazioni dell'azienda, spiegando che gli aumenti: "riflettono i miglioramenti apportati alla nostra vasta gamma di intrattenimento e alla qualità del nostro servizio. Poiché offriamo maggior valore ai nostri abbonati, reinvestiamo in intrattenimento di qualità e miglioriamo la loro esperienza aggiornando i nostri prezzi".

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