Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito ha una data d'uscita su Netflix in streaming

Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito parte 1 è stato messo a disposizione in streaming già su Crunchyroll dal 28 luglio, e da allora è rimasto disponibile in esclusiva sul servizio video in questione, ma presto arriverà anche su Netflix: sarà disponibile su tale piattaforma dal 28 settembre .

La data sembra corrispondere anche in Italia

In effetti, se si effettua la ricerca su Netflix in Italia, vediamo che Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito parte 1 viene segnalato come in arrivo il 28 settembre, dunque l'uscita dovrebbe avvenire contemporaneamente anche dalle nostre parti.

La locandina di Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito Parte 1 è uscito inizialmente il 18 luglio 2025 al cinema in Giappone e a settembre dello stesso anno anche in Europa, compresa l'Italia, raggiungendo risultati impressionanti al botteghino. Prodotto dallo studio ufotable e diretto da Haruo Sotozaki, è un fedele adattamento del manga di Koyoharu Gotōge, con Il Castello dell'Infinito che rappresenta la trilogia destinata a concludere la storia.

Nel film, prima parte della trilogia, troviamo Tanjiro, i suoi compagni Zenitsu e Inosuke e i potenti Hashira (i più forti Demon Slayers) che si ritrovano intrappolati nel Castello dell'Infinito, la roccaforte dei demoni, dove combattono per la loro vita contro le Lune Superiori, i soggetti più forti di Muzan.

Ne derivano battaglie emozionanti e drammi strazianti. Come sanno coloro che hanno letto il manga, nessuno è al sicuro in questa battaglia finale tra il bene e il male, e alcuni personaggi amati potrebbero non vedere la luce del giorno.

Per quanto riguarda la Parte 2 non ci sono ancora notizie certe: qualche mese fa Ufotable aveva aggiornato sulla produzione del secondo film della trilogia, confermando però che l'attesa sarà lunga e l'uscita rimane prevista per il 2027, se non addirittura oltre, cosa che proietta la parte 3 ancora più lontano.