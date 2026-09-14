Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito ha una data d'uscita su Netflix in streaming

Dopo essere stato lanciato su Crunchyroll, Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito parte 1 arriverà presto anche in streaming su Netflix, con la data di uscita fissata per il lungometraggio che ha raggiunto risultati da record al cinema.
Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito parte 1 è stato messo a disposizione in streaming già su Crunchyroll dal 28 luglio, e da allora è rimasto disponibile in esclusiva sul servizio video in questione, ma presto arriverà anche su Netflix: sarà disponibile su tale piattaforma dal 28 settembre.
L'annuncio al momento riguarda il Nord America e "altre regioni" non ancora precisate, ma sembra che la questione riguardi anche l'Italia, in attesa di conferme attraverso comunicazioni ufficiali.
La data sembra corrispondere anche in Italia
In effetti, se si effettua la ricerca su Netflix in Italia, vediamo che Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito parte 1 viene segnalato come in arrivo il 28 settembre, dunque l'uscita dovrebbe avvenire contemporaneamente anche dalle nostre parti.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito Parte 1 è uscito inizialmente il 18 luglio 2025 al cinema in Giappone e a settembre dello stesso anno anche in Europa, compresa l'Italia, raggiungendo risultati impressionanti al botteghino. Prodotto dallo studio ufotable e diretto da Haruo Sotozaki, è un fedele adattamento del manga di Koyoharu Gotōge, con Il Castello dell'Infinito che rappresenta la trilogia destinata a concludere la storia.
Nel film, prima parte della trilogia, troviamo Tanjiro, i suoi compagni Zenitsu e Inosuke e i potenti Hashira (i più forti Demon Slayers) che si ritrovano intrappolati nel Castello dell'Infinito, la roccaforte dei demoni, dove combattono per la loro vita contro le Lune Superiori, i soggetti più forti di Muzan.
Ne derivano battaglie emozionanti e drammi strazianti. Come sanno coloro che hanno letto il manga, nessuno è al sicuro in questa battaglia finale tra il bene e il male, e alcuni personaggi amati potrebbero non vedere la luce del giorno.
Per quanto riguarda la Parte 2 non ci sono ancora notizie certe: qualche mese fa Ufotable aveva aggiornato sulla produzione del secondo film della trilogia, confermando però che l'attesa sarà lunga e l'uscita rimane prevista per il 2027, se non addirittura oltre, cosa che proietta la parte 3 ancora più lontano.