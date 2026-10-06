GameStop avrebbe alzato il prezzo di PS5 Pro usata fino a 1.500 dollari in USA

Prezzi gonfiati e scarsa disponibilità

Il documento sostiene che il sovrapprezzo rispetto alle console nuove sarebbe intenzionale. È stato condiviso nel subreddit di GameStop, dopo essere stato verificato dai moderatori, che segnalano anche che il catalogo mostra effettivamente una pagina dedicata alla PS5 Pro usata con prezzo di 1.399,99 dollari, circa 500 dollari in più rispetto al listino della console nuova, indicato a 899,99 dollari. Per i membri GameStop Pro, il prezzo scenderebbe a 1.329,99 dollari, comunque superiore di oltre 400 dollari rispetto al nuovo. La console risulta però non disponibile, quindi il prezzo non prova che il prodotto sia effettivamente acquistabile né conferma la veridicità del documento.

Ribadiamo che di ufficiale non c'è nulla. Tuttavia, volendo dare per vera l'indiscrezione, una possibile spiegazione dei rincari è che PS5 Pro risulta praticamente introvabile negli USA (e in Italia la situazione non è migliore), con disponibilità ridotte al minimo e prezzi fortemente gonfiati nel mercato, forse anche a fronte della grande domanda in vista dell'uscita di GTA 6 il prossimo mese. Non mancano esempi: alcune inserzioni arrivano a superare i 1.500 dollari, come quella segnalata su Best Buy a 1.496 dollari. Resta comunque il fatto che, in assenza di conferme ufficiali, il documento trapelato e i prezzi anomali visibili online non bastano a stabilire con certezza che GameStop abbia davvero applicato il nuovo listino né che le cifre riportate siano definitive.

La scarsa disponibilità della console potrebbe essere legata alla crisi della RAM e a una precisa scelta di Sony di produrre volumi più contenuti, dato che il modello è indirizzato a una fascia di utenti relativamente ridotta. Secondo quanto riferito dalla rivista tedesca Playfront.de, lo scorso mese la compagnia avrebbe inviato una comunicazione ai rivenditori spiegando che la disponibilità limitata potrebbe proseguire anche nel 2027.