Stando a quanto riferito nelle scorse ore da alcune fonti, Ubisoft avrebbe chiesto ai suoi sviluppatori di giustificare il mancato uso dell'IA generativa. Ciò significherebbe che chiunque non voglia utilizzare questa tecnologia dovrà spiegare il perché all'azienda.

Diversi dipendenti del publisher francese hanno parlato di un processo rivoluzionato, in cui chi presenta dei progetti dovrà anche indicare in che modo intende integrare l'intelligenza artificiale generativa durante lo sviluppo al fine di velocizzare il lavoro e ridurre i costi.

Il punto è che non tutti gli sviluppatori pare siano convinti dell'utilità dell'IA, e così all'interno dell'azienda si sarebbe creato un clima difficile: "Il cambio di atteggiamento da parte dei nostri dirigenti ci fa sentire continuamente messi alle strette dall'intelligenza artificiale generativa", ha riferito una fonte.

Un'altra persona ha chiarito che l'utilizzo dell'IA non sarebbe formalmente obbligatorio, ma che la dirigenza lo incoraggerebbe fortemente, considerando questa tecnologia ormai inevitabile. "Se avevi intenzione di non utilizzarla, dovevi avere una ragione."