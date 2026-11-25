Stando a quanto riferito nelle scorse ore da alcune fonti, Ubisoft avrebbe chiesto ai suoi sviluppatori di giustificare il mancato uso dell'IA generativa. Ciò significherebbe che chiunque non voglia utilizzare questa tecnologia dovrà spiegare il perché all'azienda.
Diversi dipendenti del publisher francese hanno parlato di un processo rivoluzionato, in cui chi presenta dei progetti dovrà anche indicare in che modo intende integrare l'intelligenza artificiale generativa durante lo sviluppo al fine di velocizzare il lavoro e ridurre i costi.
Il punto è che non tutti gli sviluppatori pare siano convinti dell'utilità dell'IA, e così all'interno dell'azienda si sarebbe creato un clima difficile: "Il cambio di atteggiamento da parte dei nostri dirigenti ci fa sentire continuamente messi alle strette dall'intelligenza artificiale generativa", ha riferito una fonte.
Un'altra persona ha chiarito che l'utilizzo dell'IA non sarebbe formalmente obbligatorio, ma che la dirigenza lo incoraggerebbe fortemente, considerando questa tecnologia ormai inevitabile. "Se avevi intenzione di non utilizzarla, dovevi avere una ragione."
La nascita di Motherbrain
Le indiscrezioni arrivano a pochi giorni dalla fondazione di Motherbrain, un'azienda di Ubisoft dedicata all'intelligenza artificiale per i videogiochi e nata grazie al gruppo di lavoro responsabile di Teammates, una demo interattiva con cui la casa francese aveva già sperimentato l'utilizzo dell'IA generativa nelle esperienze videoludiche.
"Abbiamo fondato Motherbrain, il team responsabile della nostra prima esperienza giocabile basata sull'intelligenza artificiale generativa, Teammates, trasformandolo in una società dedicata allo sviluppo di tecnologie proprietarie per il gameplay, con l'obiettivo di dare maggiori strumenti ai creatori e aprire nuove possibilità per esperienze di gioco più ricche, immersive e coinvolgenti", ha dichiarato il CEO Yves Guillemot in occasione dell'annuncio.
Inutile dire che le voci sull'obbligo "morale" di utilizzare l'IA da parte degli sviluppatori di Ubisoft sembra legato a doppio filo al lancio di questa nuova divisione, che punterà a organizzare e ottimizzare i progetti nel tentativo di sfruttare il potenziale offerto dalle tecnologie generative.
E poi c'è la questione dei licenziamenti
Come sappiamo, Ubisoft sta effettuando numerosi licenziamenti, nonostante il successo di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, e inevitabilmente un rinnovato focus sull'intelligenza artificiale generativa porterà a ulteriori, potenziali tagli al personale.
Del resto, proprio nei giorni dell'annuncio di Motherbrain sono stati annunciati ulteriori tagli, con ben centosessantasei posti di lavoro eliminati negli uffici di Montreal e Quebec City: l'ennesimo passo in una direzione precisa e tutt'altro che entusiasmante per i dipendenti di Ubisoft, che sono legittimamente preoccupati dall'attuale strategia del publisher.